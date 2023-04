Bickenbach: Hundebesitzerin findet verdächtige Salamischeibe mit Rasierklinge!

Wie der Polizei am Dienstagmittag (18.4.) bekannt wurde, hat eine Hundehalterin beim Gassigehen heute gegen 14 Uhr bei einem öffentlichen Parkplatz “Im Hasengrund”, parallel zur Darmstädter Straße, einen verdächtigen Hundeköder aufgefunden. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei dem mutmaßlichen Hundeköder um eine mit einer Rasierklinge bestückte Salamischeibe. Die Hundebesitzerin konnte den verdächtigen Köder glücklicherweise noch rechtzeitig von ihrem Hund fernhalten. Der Vorfall wurde im Anschluss bei der Polizei in Pfungstadt gemeldet. Vor diesem Hintergrund bitten die Beamtinnen und Beamten Tierhalter um besondere Vorsicht! Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Pfungstädter Polizei unter der Rufnummer 06157/9509-0 aufzunehmen.