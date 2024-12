Jetzt, da das psychotische und wahnsinnige Biden-Regime Syrien bombardiert hat, wäre es für ISIS nicht schwierig, ihren massiven Vorrat an chemischen und biologischen Waffen zu nehmen, nach Lateinamerika oder Mexiko zu fliegen und dann einfach durch unsere offene Südgrenze direkt in die USA zu gehen. Das wäre wie 9/11 mal 1.000, wo sich ISIS-Terroristen am kapitalistischen Amerika „rächen“, aber dieses Mal mit chemischen Waffen, um unsere Nahrungs- und Wasserversorgung auszulöschen, und im Grunde 330 Millionen Menschen fast über Nacht zu verhungern.

Weniger als 45 Tage bis zu Trumps Amtseinführung begeht die Biden-Freakshow schreckliche Kriegshandlungen gegen Nationen, die mit chemischen und biologischen Waffen beladen sind, in dem, was als das Gegenteil einer „lahmen Entensitzung“ bezeichnet werden kann. Wie viele weitere Möglichkeiten kann das Biden-Regime finden, um den Dritten Weltkrieg zu beginnen? Bombardiere Syrien. Libanon Bombe. Bombardieren Sie Russland mit US-Waffen aus der Ukraine. Was als nächstes kommt, bombardieren Sie Nordkorea und den Iran in dem Bemühen, „Demokratie zu installieren“. Nun, das Biden-Regime weiß sicher nicht, wie es das machen soll, weil sie unsere eigene Demokratie hier zerstört haben.

Der Dritte Weltkrieg könnte bedeuten, dass die Amerikaner monatelang oder sogar jahrelang keine neuen Lebensmittel oder frisches Wasser haben, also wie viel haben Sie jetzt gelagert?

Ja, USA Das Zentralkommando (CENTCOM) startete eine massive Reihe von Luftangriffen tief in Syrien, um ISIS zu bekämpfen, kurz nachdem Assad am Rande des Zusammenbruchs aus dem Land geflohen war. Das bedeutet, dass der ISIS-Aufstand auf Hochtoure läuft und das riesige Arsenal an chemischen und biologischen Waffen in Syrien verfolgt, mit dem sie jeden, der sie trifft, zurückschlagen können. Das wären Israel und die USA.

Mit B-52-Bombern und F-15-Jets, aber ohne jegliche Zustimmung des Kongresses oder die Unterstützung des amerikanischen Volkes, beschloss der psychotische und an Demenz erkrankte Joe Biden, Syrien anzugreifen, ein Land, das mehrere Tonnen chemischer Waffen bewahrt. Laut der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) wird auch im Verdacht, dass Syrien eine nicht deklarierte Form von Uran beherbergt, zusammen mit mehreren hochpräzisen Anti-Schiffs-Marschflugkörpern, die chemische Sprengköpfe tragen können. Diese Raketen können von U-Booten aus abgefeuert werden, was bedeutet, dass wir alle in großen Schwierigkeiten wären, wenn ISIS innerhalb von etwa 200 Meilen von einer amerikanischen Küste gelangen könnte. Wenn man sieht, wie Biden alle unsere militärischen Ressourcen im Ausland hat, wäre das höchstwahrscheinlich ein Kinderspiel für Terroristen.

Syrien ist dafür bekannt, ballistische Raketen mit sehr wenig ausländischer Unterstützung herzustellen, und mit all ihren Verbindungen zu terroristischen Organisationen sind die USA nun einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, von ISIS mit diesen chemischen und biologischen Waffen angegriffen zu werden, die auf Raketengefechtsköpfe geladen oder in Metropolen wie New York, Los Angeles oder Chicago gezündet werden. Es besteht auch die Gefahr, dass ISIS diese Waffen verwenden könnte, um unsere Kernanlagen anzugreifen, und das könnte einen Strahlungsalptraum verursachen, der auch die US-Lebensmittelversorgung und die Frischwasserversorgung fast sofort auslöschen würde.

Da Bill Gates und die Kommunistische Partei Chinas jetzt so viel US-Ackerland besitzen, wäre es dank des ungleschen Biden-Regimes, das Türen öffnet und Landgeschäfte unterstützt, nicht viel Planung, um die amerikanische Nahrungsmittelversorgung auszulöschen und chemische Waffen an US-Wasserwerken im ganzen Land zu zünden. Gates und die KPCh wollen nichts anderes, als den größten Teil der amerikanischen Bevölkerung auszulöschen und die vollständige Kontrolle über dieses Land zu übernehmen.

Es sieht immer mehr so aus, als wäre das der Plan für das Biden-Regime, da sie weiterhin anspruchsvolle Nationen auf der ganzen Welt ohne vernünftiges Endspiel oder vernünftige Begründung angreifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zuhause für ein paar Monate gut mit Überlebensnahrung und frischem Wasser bestückt ist, und schalten Sie Ihre Apokalypse-Wählscheibe auf Preparedness.news ein, um aktuelle Informationen über echte Nachrichten über das Überleben der von den Demokraten geführten Regierungsaggressionen, Lügen und Propaganda zu erhalten, die jetzt jeden Tag auf uns zukommt.

