Bidens FDA überstürzte die Genehmigung von COVID-19-Impfstoffen für Kinder, trotz der Appelle von Experten nach mehr Zeit, um negative Auswirkungen zu untersuchen!

Die Biden-Administration drängte medizinische Fachkräfte, die Genehmigung des COVID-19-Impfstoffs für Kinder zu beschleunigen, bevor es genügend Tests gab, um seine Sicherheit zu überprüfen, haben Experten ausgesagt, und als Top-FDA-Impfstoffexperten um mehr Zeit baten, um die Nebenwirkungen der Impfungen bei jungen Erwachsenen und Kindern zu untersuchen, wurden sie gefeuert.

Dies ist laut Zeugenaussagen vor dem Unterausschuss für Verwaltungsstaat, Regulierungsreform und Kartellrecht in dieser Woche, der sich mit der Politisierung der FDA während der Pandemie befasst.

Der Unterausschuss veröffentlichte auch einen Zwischenbericht des Personals zum Thema “Politik, private Interessen und die Abweichung der Biden-Administration von den Agenturvorschriften in der COVID-19-Pandemie”, in dem erklärt wurde, wie die Biden-Administration die FDA unter Druck Druck setzte, außerhalb ihrer Regulierungsbehörde zu arbeiten, um Abstriche zu schließen und die Verfahren zu ändern, um die Genehmigung der Pfizer-Jab- und Auffrischungsimpfungen durchzusetzen, die es ihnen effektiv ermöglichten, Impfstoffmandate auszustellen, auch wenn Bedenken hinsichtlich der Impfstoffverletzungen fortbestehen.

Während der Anhörung las der Vorsitzende Thomas Massie (R-Kentucky) die Aussage des ehemaligen Direktors des Impfstoffbüros der FDA, Dr. Marion Gruber. Sie sagte der obersten Impfstoffregulierungsbehörde der FDA, Dr. Peter Marks, dass der Impfstoff bei jüngeren Menschen, insbesondere bei Männern im Alter von 12 bis 17 Jahren, mehr getestet werden musste. Dr. Berichten zufolge wischte Marks ihre Bedenken ab.

Massie erzählte: “Als sie die Warnungen erhielten, dass Myokarditis und Perikarditis echte und schwerwiegende Nebenwirkungen des Impfstoffs sind, hatten die Top-Wissenschaftler der FDA bereits zugestimmt, den Zeitplan so weit wie möglich zu komprimieren, genau als sie die Nachricht erhielten, dass es schwerwiegende Nebenwirkungen gab.”

Er sagte, anstatt den vorsichtigen Weg zu gehen, beschleunigte Herr Marks den Zeitplan zu diesem Zeitpunkt weiter, damit die Impfstoffe früher lizenziert und vorgeschrieben werden könnten.

Beide Dr. Gruber und Dr. Philip Krause, ein weiterer ehemaliger FDA-Wissenschaftler, sagte aus, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten, bei der Überprüfung der COVID-19-Impfstoffe zu kürzen, damit Regierungsmandate schneller durchgesetzt werden können.

Dr. Marks ignorierte nicht nur die Empfehlungen der Experten; er wies sie ab und schickte eine starke Botschaft an alle, die ihre Arbeit schätzen, dass jede Art von Dissens nicht toleriert würde.

“Und als sie sagten, dass es nicht möglich sei, den Zeitplan zu komprimieren, feuerte er sie. Er nahm sie von der Arbeit ab, er wies sie anderen Aufgaben zu. Die Top-Impfstoffbeamten, die seit 30 Jahren dort waren, haben den Job abgestellt, weil sie mehr Zeit haben wollten, um die Auswirkungen der Impfstoffe zu untersuchen. Und ihnen wurde gesagt, dass sie dies schnell tun müssten, weil sie beauftragt werden mussten”, bemerkte Massie.

Leider ist diese Wende der Ereignisse angesichts der Art und Weise, wie so viele Ärzte behandelt wurden, nachdem sie Vorbehalte gegen den Impfstoff geäußert haben, überhaupt nicht überraschend, aber es ist dennoch erschreckend zu hören, wie wenig Rücksicht die Agentur, die die Amerikaner schützen soll, in einem so entscheidenden Zeitpunkt auf die Gesundheit der Kinder gewiess.

Impfstoffverletzungen wurden falsch behandelt, enthüllt der Unterausschuss

Der Unterausschuss erläuterte auch, wie Berichte über Impfstoffverletzungen trotz der Anforderungen an Impfstoffe, die eine Notfallgenehmigung erhalten, falsch behandelt wurden, um aktiv Feedback über ihre Sicherheit zu erhalten und zu melden.

Dr. Janet Woodcock, die damals amtierende FDA-Kommissarin war, hat gesagt, dass sie, wenn es um impfstoffbedingte Verletzungen geht, von sich selbst enttäuscht ist und zugegeben hat, dass die FDA nicht genug getan hat, um diese Verletzungen anzugehen.

“Während der Pandemie überstimmte die Politik die Wissenschaft in den Regierungsinstitutionen, die mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit betraut waren. Die FDA hat ihre Kongressrichtlinie zum Schutz der Bürger vor falschen Behauptungen und nicht offenbarten Nebenwirkungen aufgegeben und stattdessen ihre eigenen Regeln ignoriert, um eine Politik der Förderung des Impfstoffs zu verfolgen und gleichzeitig potenzielle Schäden herunterzuspielen”, sagte Massie.

