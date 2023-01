Biebergemünd: Frauenleiche am Silvesternachmittag im Wald gefunden!

(cl) Nach dem Auffinden eines weiblichen Leichnams am Samstagmittag in einem Waldstück nördlich vom Ortsteil Bieber haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen die Ermittlungen aufgenommen. Ein Spaziergänger hatte am Silvestertag gegen 14:30 Uhr bei der Polizei einen Leichenfund gemeldet. Die Kriminalpolizei hat hierzu eine Arbeitsgruppe eingerichtet und führt vor Ort umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zur Identität der aufgefundenen Frau dauern an.

Hinweis: Auskünfte zu dieser Meldung erteilt die Staatsanwaltschaft Hanau, Herr Staatsanwalt Dr. Oliver Piechaczek, unter der Rufnummer 06181 297-269.

Offenbach, 06.01.2023, Pressestelle

Polizeipräsidium Südosthessen