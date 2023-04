Biebergemünd: Über 100 Tieraugen auf Autos geworfen!

(lei) Einen besonders außergewöhnlichen und gleichermaßen abstoßenden Fall strafrechtlichen Handelns hat die Polizei in Gelnhausen derzeit auf dem Tisch liegen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Dienstag im Huckelheimer Weg mehrere Tieraugen auf zwei Autos geworfen, die unter einem Carport geparkt waren. Tatzeit war demnach zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 3.40 Uhr. Die offenbar gekonnt ausgenommenen und noch blutigen Augen, etwa 100 an der Zahl, verteilten sich über beide Fahrzeuge, eine Mauer und auch auf den Pflastersteinen, so die Feststellung der aufnehmenden Streife vor Ort. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um tote Tiere handelte, denen die Augen entnommen wurden. Mangels Hinweisen auf einen Verstoß nach dem Tierschutzgesetz wird daher vorerst wegen Sachbeschädigung ermittelt. Woher die Augen stammen ist noch völlig unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei in Gelnhausen – die Ordnungshüter gehen jedoch bereits ersten Hinweisen auf den möglichen Verursacher nach. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierzu jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 18.04.2023, Pressestelle,