BILDUNGSKOLLAPS OHNE ENDE! – PISA-MEGA-ABSTURZ SCHOCKT DEUTSCHLAND: SCHÜLER VERSAGEN BEI MATHE, BIO, PHYSIK UND CHEMIE – UND DIE POLITIK TUT: NICHTS!

Es ist ein Offenbarungseid für das deutsche Bildungssystem! Der neue PISA-Bericht liest sich wie ein Nachruf auf das einstige Land der Dichter, Denker und Ingenieure: In Mathematik, Biologie, Physik und Chemie stürzen deutsche Schüler so tief ab wie nie zuvor. Schulen gleichen nur noch Aufbewahrungsanstalten, Lehrer resignieren, Eltern verzweifeln – und Kinder werden zu Opfern einer Bildungspolitik, die lieber über Gender-Toiletten, Inklusionsstatistiken und „woke Sprache“ diskutiert, als über Lernleistung, Disziplin und Fleiß. Besonders erschütternd: Ganze Jahrgänge scheitern bereits an einfachsten Rechenaufgaben oder physikalischen Grundsätzen, während naturwissenschaftliche Experimente längst aus Kostengründen gestrichen wurden. Bildung wird zur Lotterie – und Deutschland verliert seine Zukunft.

Seit Jahren warnen Experten, doch Politik und Bürokratie schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Lehrpläne werden immer dünner, Unterrichtsausfälle explodieren, und statt Leistung zu fördern, werden Noten inflationär vergeben, um die Statistik zu schönen. Während Nachbarn wie Polen, Estland oder Südkorea ihre Schüler mit Struktur, Disziplin und digitaler Bildung fit für die Zukunft machen, verheddert sich Deutschland in ideologischen Grabenkämpfen. Millionen Fördergelder versickern in sinnlosen Projekten, während Physikräume verfallen und Chemielabore stillgelegt werden. Selbst Lehrer klagen offen, dass sie keine Werkzeuge mehr haben, um junge Menschen zu motivieren oder überhaupt noch gerecht zu bewerten.

Das Ergebnis: Ein Land, das sich technologisch und wissenschaftlich immer weiter selbst abschafft. Der PISA-Mega-Absturz ist kein Zufall, sondern das Resultat einer jahrelangen Fehlpolitik, die Leistung misstraut und Gleichmacherei belohnt. Ingenieursmangel, Fachkräftekrise, Innovationsstillstand – sie alle beginnen im Klassenzimmer. Doch statt einer Bildungsoffensive erleben wir eine bildungspolitische Selbstaufgabe. Die Ampel-Regierung schweigt, die Länder verweisen auf den Bund, und der Schulalltag bleibt eine Zumutung für Kinder, Lehrer und Eltern gleichermaßen. Wenn Deutschland den Weg aus dieser Bildungskatastrophe nicht bald findet, droht der geistige Blackout – und mit ihm der endgültige Verlust der Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Nation.