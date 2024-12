Bill Clinton erwägt angeblich, Joe Biden davon zu überreden, Hillary eine PRÄVENTIVE VERGNADIGUNG zu geben, damit sie nicht verhaftet werden kann

Bill Clinton bekundet Offenheit, mit Präsident Biden über eine präventive Begnadigung für Hillary zu sprechen, inmitten von Befürchtungen, dass Trump sie während seiner zweiten Amtszeit ins Visier nehmen wird.

Berichten zufolge erwägt Biden pauschale Begnadigungen für politische Verbündete, einschließlich Familienmitglieder, um sie vor potenziellen rechtlichen Herausforderungen unter der Trump-Administration zu schützen.

Trump hat Hillary häufig ins Visier genommen, insbesondere wegen ihrer Kontroverse um den E-Mail-Server, während sein FBI-Kandidat Kash Patel andeutete, dass sie möglicherweise Bundesverbrechen begangen hat.

Bill verteidigte Hillary, erklärte, sie habe die Regeln befolgt und habe keine Beweise für Fehlverhalten erhalten, und kritisierte das Streben nach politischen Feinden als kontraproduktiv.

Die Aussicht auf präventive Begnadigungen unterstreicht die Besorgnis über politische Vergeltung und die zukünftige Nutzung von Begnadigungsbefugnis in der US-Politik.

Der ehemalige Präsident Bill Clinton hat Offenheit bekundet, eine mögliche präventive Begnadigung für seine Frau Hillary mit dem scheidenden Präsidenten Joe Biden zu besprechen, da befürchtet wird, dass der gewählte Präsident Donald Trump sie während seiner zweiten Amtszeit ins Visier nehmen könnte.

Clinton äußerte sich während eines Auftritts in ABCs „The View“, wo er die Möglichkeit ansprach, dass Trump politische Feinde verfolgt, einschließlich Hillary, die seit den Präsidentschaftswahlen 2016 häufig das Ziel von Trumps Kritik ist. (Verwandt: Biden kann Personen, die unter Trump untersucht und angeklagt werden könnten, PRÄVENTIVE VERGNABUNGEN gewähren.)

„Ich denke, wenn Präsident Biden mit mir darüber sprechen wollte, würde ich mit ihm darüber sprechen„, fügte aber hinzu, dass er nicht glaubt, dass er die richtige Person ist, um öffentlich Ratschläge zur Begnadigungsbefugnis zu geben.

Seine Kommentare kommen, als Biden erwägt, seine Begnadigungsbefugnis zu nutzen, um politische Persönlichkeiten zu schützen, die unter der Trump-Regierung vor rechtlichen Herausforderungen stehen könnten.

Hillary Clinton war ein zentraler Punkt von Trumps politischen Angriffen, insbesondere wegen ihrer Nutzung eines privaten E-Mail-Servers während ihrer Amtszeit als Außenministerin.

Trump skandierte häufig „Sperr sie ein!“ bei Wahlkampfkundgebungen, und sein Kandidat für den nächsten Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, deutete kürzlich an, dass Hillary möglicherweise Bundesverbrechen begangen hat.

Bill verteidigte seine Frau und behauptete, dass sie „die Regeln genau so befolgte, wie sie geschrieben waren“ und dass offizielle Untersuchungen keine Beweise für Fehlverhalten fanden. Er betonte auch, dass Trumps Außenministerium zu dem Schluss kam, dass Hillary null geheime E-Mails auf ihrem persönlichen Gerät gesendet und empfangen hatte, und nannte die Kontroverse eine „erfundene falsche Geschichte“.

Bill kritisierte weiter die potenzielle Verfolgung politischer Feinde als „Besung eines Narren“ und argumentierte, dass solche Aktionen oft kontraproduktiv sind. Er äußerte die Hoffnung, dass Trump solche Bemühungen nicht unternehmen würde, obwohl er einräumte, dass Patel theoretisch rechtliche Schritte einleiten könnte, wenn er dazu entschlossen wäre.

Biden erwägt pauschale Begnadigungen an Verbündete und Familienmitglieder, gegen die möglicherweise von Trump ermittelt wird

Die Biden-Regierung hat Berichten zufolge die Möglichkeit diskutiert, pauschale Begnadigungen zu erteilen, um politische Persönlichkeiten unter einer Trump-Präsidentschaft vor potenziellen rechtlichen Bedrohungen zu schützen. Diese Begnadigungen würden keine Beweise für Fehlverhalten erfordern, sondern Einzelpersonen vor kostspieligen Rechtsstreitigkeiten schützen.

Biden hat bereits eine umstrittene Begnadigung für seinen Sohn Hunter erteilt, der wegen Steuerhinterziehung und Schusswaffen angeklagt wurde. Das Weiße Haus verteidigte die Entscheidung und erklärte, dass sich die Umstände geändert hätten, und Biden argumentierte, dass sein Sohn aufgrund seiner familiären Verbindung zu Unrecht ins Visier genommen wurde.

Die potenziellen Maßnahmen der neuen Trump-Regierung bleiben eine Quelle der Besorgnis für politische Persönlichkeiten, die dem ehemaligen Präsidenten gegenüber kritisch waren. Patel hat Berichten zufolge Listen von vermeintlichen „Deep State“-Feinden zusammengestellt, darunter Hillary und andere prominente Persönlichkeiten in Bidens Justizministerium. Patels Nominierung hat Fragen über die zukünftige Richtung des FBI und seine Rolle bei der Untersuchung politischer Gegner aufgeworfen.

Während Bill seine Zurückhaltung zum Ausdruck brachte, öffentlich über Begnadigungen zu beraten, unterstreicht seine Bereitschaft, private Gespräche mit Biden zu führen, den Ernst der Lage. Die Aussicht auf präventive Begnadigungen spiegelt eine breitere Besorgnis über das Potenzial für politische Vergeltung in der bevorstehenden Regierung wider.

Da der Übergang zu einer zweiten Trump-Präsidentschaft näher rückt, werden die Nutzung der Begnadigungsbefugnis und die potenzielle Ausrichtung politischer Gegner Schlüsselthemen in der US-Politik bleiben. Die Entscheidungen der Biden-Regierung über Begnadigungen sowie Trumps Maßnahmen nach seiner Amtszeit werden wahrscheinlich die politische Landschaft für die kommenden Jahre prägen.

Sehen Sie sich diesen Clip von „Wake Up America“ auf Newsmax an, in dem die zunehmende Wahrscheinlichkeit diskutiert wird, dass Präsident Joe Biden mehr seiner Familienmitglieder begnadigen wird, die wegen krimineller Aktivitäten angeklagt sind.

https://www.brighteon.com/embed/8e291767-903e-4547-baa9-90333fed446e

Dieses Video stammt aus dem NewsClips-Kanal auf Brighteon.com.

