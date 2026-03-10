BIONTECH-BEBEN IN MAINZ! IMPFSTOFF-PIONIERE WERFEN HIN – NEUE FIRMA GEPLANT, AKTIE STÜRZT AB

Mainz steht unter Schock! Die beiden Köpfe hinter dem weltbekannten Impfstoff-Erfolg, Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci, kehren ihrem eigenen Unternehmen den Rücken. Das Ehepaar kündigte an, spätestens Ende des kommenden Jahres aus dem operativen Geschäft auszusteigen. Zwar wollen beide dem Unternehmen als Anteilseigner treu bleiben – doch die Nachricht schlug an der Börse ein wie eine Bombe. Anleger reagierten nervös, die Aktie rutschte nach Bekanntwerden der Pläne drastisch ab. Gleichzeitig läuft hinter den Kulissen bereits die Suche nach neuen Führungskräften, die den Staffelstab übernehmen und das Biotech-Unternehmen durch die nächste Phase führen sollen.

Der Schritt kommt für viele überraschend. Schließlich wurde Biontech während der Corona-Pandemie weltweit zum Symbol wissenschaftlicher Durchbrüche. Der von Sahin und Türeci entwickelte mRNA-Impfstoff gehörte zu den ersten Mitteln gegen das Virus und machte das Unternehmen aus Mainz schlagartig zu einem globalen Player der Pharma-Industrie. Nun wollen die beiden Forscher erneut aufbrechen. In einer Erklärung betonte Sahin, man wolle noch einmal als Pioniere neue Wege beschreiten. Ihre Vision sei es immer gewesen, wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Fortschritte für Patientinnen und Patienten zu verwandeln. Jetzt eröffne sich die Chance, eine neue Generation bahnbrechender Innovationen zu erschließen.

Hinter dem Strategiewechsel steckt auch wirtschaftlicher Druck. Trotz seiner Bedeutung in der Pandemie kämpft Biontech inzwischen mit gewaltigen Entwicklungskosten und sinkenden Einnahmen aus dem Impfstoffgeschäft. Das Unternehmen musste zuletzt einen milliardenschweren Verlust verbuchen. Dennoch zeigen sich die Gründer überzeugt, dass Biontech gut aufgestellt ist und sich zu einem starken Biopharma-Konzern mit mehreren zugelassenen Produkten entwickeln kann. Während Biontech künftig stärker auf fortgeschrittene Medikamentenprojekte setzen will, soll die neue Firma der Gründer die nächste Generation von mRNA-Technologien entwickeln. Für Mainz und die internationale Pharmawelt beginnt damit ein neues Kapitel – und ein spannender Wettlauf um die Zukunft der Medizin.

