Bitburg: Feiernde mit Pistole bedroht!

Am Sonntag, 01.01.2023, gingen kurz nach Mitternacht mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion Bitburg ein. Danach soll ein Mann in der Bahnhofstraße in Bitburg mehrere feiernde Gruppen angesprochen haben damit sie ihr Feuerwerk zum Jahreswechsel einstellen sollten. Er untermauerte seine Forderung mit dem Zeigen einer Pistole. Bei zwei Gruppen zeigte er diese lediglich, bei einer Gruppe hielt er den Lauf in Richtung des Kopfes einer Person. Weiter soll der Mann geäußert haben von der Polizei zu sein. Der Mann soll ca. 55 Jahre alt sein, kurze, graue Haare haben und hätte eine blaue Jeans mit einer längeren dunklen Jacke getragen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.