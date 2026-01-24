BKA-LAGEBERICHT SCHLÄGT EIN WIE EINE BOMBE! Syrer und Afghanen bei Gewaltstraftaten ZEHN MAL so oft wie Deutsche – Versager Dobrindt kündigt jetzt erst harte Abschiebungen an!

BERLIN – Der Schock sitzt tief! Ein neues Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA) hat die Frage nach dem Anteil von Zuwanderern an schweren Straftaten brutal beantwortet. Die Zahlen sind eine Ohrfeige für alle, die noch von friedlicher Integration träumen. Während bei deutschen Staatsbürgern gerade einmal 163 Tatverdächtige je 100.000 Einwohner erfasst werden, schlägt die Statistik bei Syrern mit 1.740 und bei Afghanen mit 1.722 Verdächtigen pro 100.000 Menschen vollkommen andere Töne an. Das ist ein Faktor von mehr als ZEHN!

Das Bundeslagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ für das Jahr 2024, das der Bild-Zeitung vorliegt, weist eine unmissverständliche Wahrheit aus: Nichtdeutsche stellen inzwischen über 40 Prozent aller Tatverdächtigen. Bei Sexual- und Drogendelikten zeigt sich das gleiche erschreckende Muster. Der Anteil ausländischer Verurteilter hat sich in den vergangenen zehn Jahren katapultiert und überschreitet jetzt bereits ein Drittel. Die Sicherheit in unserem Land steht auf dem Spiel!

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) reagiert mit eiserner Konsequenz. Gegenüber der Bild verkündet er ein klares Credo: „Wer sich integriert, arbeitet und die Gesetze beachtet, kann in Deutschland bleiben. Wer kriminell wird, verliert dieses Recht!“ Das Ministerium plant deshalb harte Rückführungen – auch nach Afghanistan und Syrien. Straftäter und Gefährder sollen konsequent außer Landes gebracht werden. Die Zeit des Duldens ist vorbei!

