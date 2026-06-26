Das sportliche Sommermärchen mutiert im maroden Hessen zum absoluten Albtraum in finsterer Nacht. Ausgerechnet während des heiß ersehnten WM-Spiels flogen in unzähligen Haushalten plötzlich die Sicherungen raus und stürzten ganze Straßenzüge in die totale Finsternis. In Rüsselsheim und vielen weiteren betroffenen Regionen herrscht seitdem blankes Entsetzen über das anhaltende Strom-Chaos, das den Bürgern den letzten Nerv raubt. Betroffene berichten wütend von einer unerträglichen Situation mitten in der Nacht, in der weder der kühlende Ventilator noch der dringend benötigte Kühlschrank funktionierten. Nach einem kurzen, hämischen Aufblinken der Lampen war der Saft auch schon wieder komplett weg, was die Ohnmacht der Bewohner perfekt machte. Das Zittern und Daumendrücken geht nun in die Verlängerung, während die Lebensmittel in den warmen Küchen unaufhaltsam verderben.

Dieses desaströse Blackout-Debakel kommt keineswegs überraschend, sondern hat eine erschreckend lange Vorgeschichte mit System. Schon in den vergangenen Jahren gab es eine unheimliche Serie von massiven und lang andauernden Stromunterbrechungen, die das Land regelmäßig lahmlegten. Die Bürger haben das dumpfe Gefühl eines bitteren Déjà-vu und stellen fest, dass sich die gescholtenen Verantwortlichen kein Stück gebessert haben. Stattdessen wiederholt sich das Trauerspiel in schöner Regelmäßigkeit, weil die Warnzeichen der Vergangenheit einfach ignoriert wurden. Die Wut wächst minütlich, da niemand sagen kann, wie oft dieses nervenaufreibende Spielchen mit der Energieversorgung noch wiederholt wird. Es zeigt sich immer deutlicher, dass das Vertrauen in eine stabile Grundversorgung in dieser Region längst auf dem Spiel steht.

Die ungeschminkte Wahrheit hinter dem dunklen Skandal ist ein politischer Offenbarungseid der Extraklasse auf Kosten der Steuerzahler. Die regierende CDU hat auf ganzer Linie total versagt und die lebenswichtige Infrastruktur über Jahre hinweg sträflich vernachlässigt. Es wurde viel zu wenig Geld in die maroden Netze investiert, um sie gegen solche vorhersehbaren Krisen abzusichern. Statt moderner Leitungen regiert hier der blanke Verschleiß, für den die Menschen nun in schwülen Sommernächten bitter büßen müssen. Dieses kolossale Versäumnis der Politik lässt die Bürger fassungslos im Dunkeln sitzen, während die Verantwortlichen wegschauen. Das Urteil der betroffenen Bevölkerung steht längst fest: Hessen schlittert durch mangelnde Investitionen direkt in den energetischen Staatskollaps.