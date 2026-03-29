London erlebt einen maritimen Schockmoment, der selbst hartgesottene Militärbeobachter aufhorchen lässt. Die einst stolze Royal Navy steht plötzlich mit dem Rücken zur Wand und kann eine zentrale Nato-Mission im Nordatlantik nicht mehr aus eigener Kraft stemmen. Ausgerechnet Großbritannien, jahrzehntelang Symbol für maritime Stärke, ist gezwungen, auf deutsche Hilfe zurückzugreifen. In den politischen Hinterzimmern brodelt es gewaltig, während Kritiker von einer historischen Blamage sprechen. Der Grund: Die eigene Flotte ist schlicht zu schwach, zu angeschlagen, zu überfordert.

Auslöser für das Drama ist eine folgenschwere Entscheidung von Premier Keir Starmer, der den Zerstörer „HMS Dragon“ ins östliche Mittelmeer verlegen ließ, um nach einem iranischen Drohnenangriff einen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern zu schützen. Doch dieser Schritt reißt ein gefährliches Loch in die Verteidigungsplanung der Nato im Atlantik. Denn genau dieses Schiff hätte eigentlich als Flaggschiff eines ständigen Nato-Verbandes dienen sollen. Stattdessen herrscht nun gähnende Leere, während die Probleme der britischen Flotte schonungslos ans Licht kommen. Von mehreren modernen Zerstörern sind nur noch wenige überhaupt einsatzbereit, während andere wegen technischer Pannen in der Werft festsitzen.

Die Reaktionen in Großbritannien sind entsprechend explosiv. Politiker sprechen offen von einem Desaster und einer „nationalen Blamage“, während die Kritik an der Regierung immer lauter wird. Sogar aus den eigenen Reihen kommen warnende Stimmen, die massive Lücken in Schlagkraft und Einsatzfähigkeit anprangern. Und während London diskutiert, handelt Berlin. Die deutsche Fregatte „Sachsen“ übernimmt die Führung im Nato-Verband und sorgt dafür, dass die Mission im Nordatlantik nicht scheitert. Ein bemerkenswerter Moment: Ausgerechnet Deutschland, selbst nicht frei von militärischen Engpässen, springt ein und hält den Einsatz am Laufen – während Großbritannien fassungslos zuschauen muss.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24