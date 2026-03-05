BLAULICHT WAR GESTERN – JETZT REGIERT DAS ROTLICHT! POLIZISTIN WECHSELT INS GRÖSSTE BORDELL ÖSTERREICHS

Wien – Dieser Karrierewechsel sorgt für Staunen! Eine junge österreichische Polizistin hat ihrer Uniform den Rücken gekehrt und eine völlig neue Rolle übernommen: Statt Streifenwagen und Blaulicht managt sie jetzt den Betrieb im größten Bordell des Landes. Sarah Omari arbeitete zuvor als Inspektorin im Außendienst und war auf Wiens Straßen unterwegs. Doch der Polizeialltag mit vielen Überstunden und anstrengenden Diensten ließ sie zweifeln. Schließlich entschied sich die junge Frau für einen radikalen Neustart – und kehrte in das Familiengeschäft zurück. Heute steht sie an der Spitze des bekannten „Saraya Club“, einem riesigen Etablissement in der österreichischen Hauptstadt.

Das Bordell gilt als eines der größten in Österreich. Auf einer Fläche von rund siebentausend Quadratmetern arbeiten dort zahlreiche Sexarbeiterinnen. Für deren Organisation, Anmeldung und Verwaltung ist nun ausgerechnet eine ehemalige Polizistin zuständig. Der Wechsel wirkt zunächst überraschend – doch bei genauerem Hinsehen ergibt sich eine familiäre Verbindung: Geschäftsführer des Hauses ist Sarahs Vater Fahim Omari. Damit ist der Schritt für die junge Managerin auch eine Rückkehr in den Schoß der Familie. Die ehemalige Streifenbeamtin selbst sagt, sie habe lange über den Wechsel nachgedacht. Der Polizeiberuf habe sie zwar geprägt, doch die vielen Überstunden und der stressige Dienst hätten den Alltag oft „zach“, also mühsam und zäh, gemacht.

Jetzt steht Sarah Omari im Zentrum eines völlig anderen Milieus. Statt Funkgerät und Einsatzmeldungen organisiert sie Abläufe im Rotlichtbetrieb. Gleichzeitig betont sie, dass ihre Vergangenheit bei der Polizei auch in der neuen Rolle eine wichtige Rolle spiele. Gerade deshalb lege sie großen Wert darauf, dass im Bordell alles korrekt und ohne kriminelle Aktivitäten ablaufe. Der Wechsel vom Blaulicht zum Rotlicht mag ungewöhnlich erscheinen – doch für die ehemalige Polizistin ist es ein bewusster Schritt in ein neues Kapitel ihres Lebens. Und in Wien sorgt diese ungewöhnliche Karrieregeschichte derzeit für reichlich Gesprächsstoff.

