BLUT-ALBTRAUM IN MONTRÉAL auf Juden: Frauenhasser ballert aus Hotel-Fenster und tötet Polizisten!

#Kanada



Keine Ahnung, ob es sich um Zionisten handelt, es waren auf jeden Fall #Juden, auf die heute in einem kosheren Supermarkt in Montreal ein #Terroranschlag verübt wurde.



Die Existenz Israels wird täglich wichtiger.

Es geht nicht um Gaza, kanadische Juden haben nichts… pic.twitter.com/3iygqtt2jq — malca goldstein-wolf (@WolfMalca) June 22, 2026

Gellende Schüsse zerreißen die Mittagsruhe, Panik bricht aus, Menschen rennen um ihr nacktes Leben! Ein unfassbares Drama hat die kanadische Metropole zutiefst erschüttert und ein ganzes Viertel in Angst und Schrecken versetzt. Ein schwer bewaffneter Mann, getrieben von blindem Hass, verschanzte sich in einem Hotelzimmer und eröffnete das Feuer auf unschuldige Menschen. Die herbeigeeilte Polizei geriet sofort in einen brutalen Kugelhagels, als sie versuchte, das Blutbad zu stoppen. Am Ende des grausamen Schusswechsels blieb die Welt stehen: Ein mutiger Beamter im Dienst verlor sein Leben, und auch ein unbeteiligter Passant wurde mitten aus dem Leben gerissen, während der schwer getarnte Angreifer schließlich von den Einsatzkräften gestoppt und getötet wurde.

Hinter der blutigen Tat steckt offenbar ein tief sitzender, kranker Frust, der die Ermittler fassungslos macht. Berichten zufolge soll der Killer ein Pamphlet voller Hass auf das weibliche Geschlecht hinterlassen haben, das ihn als Anhänger einer berüchtigten, im Internet vernetzten Gruppierung frustrierter Männer entlarvt. Diese Bewegung, die ihre eigene sexuelle Erfolglosigkeit in mörderische Gewaltfantasien ummünzt, hat in der Vergangenheit schon einmal für ein furchtbares Massaker im Land gesorgt. Während die Behörden noch fieberhaft das Manifest auswerten, zeichnet sich das Bild eines Mannes ab, der in militärischer Montur und mit purer Zerstörungswut bewaffnet den unschuldigen Menschen den Krieg erklärte.

Besonders perfide: Der Anschlag traf das Herz einer lebendigen, multikulturellen Gemeinschaft in einem traditionsreichen jüdischen Viertel der Stadt. Der Schütze feuerte seine tödlichen Salven in unmittelbarer Nähe eines religiösen Zentrums ab und verletzte dabei auch einen bekannten Rabbiner, dessen Familie nun in tiefer Trauer bangt, während Mediziner in einer Notoperation verzweifelt um sein Überleben kämpfen. Die jüdische Gemeinde steht unter Schock, und im ganzen Land herrscht tiefe Trauer über eine Tragödie, wie sie die Stadt seit Jahrzehnten nicht mehr erleben musste – ein schwarzer Tag, der als absolut brutaler Albtraum in die Geschichte eingeht.

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