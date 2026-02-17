BLUT-ATTACKE IM STADTPARK! JUNGER MANN NIEDERGESTOCHEN – TÄTER AUF DER FLUCHT, STADT UNTER SCHOCK

Frankenthal steht unter Schock: Mitten am helllichten Tag eskalierte im Metznerpark die Gewalt. Ein junger Mann hielt sich in der Grünanlage auf, als plötzlich mehrere Männer auf ihn zukamen. Was dann geschah, wirkt wie eine Szene aus einem Albtraum. Ohne Vorwarnung schlugen Angreifer auf ihr Opfer ein, prügelten mit brutaler Wucht und setzten nach bisherigen Erkenntnissen sogar gefährliche Gegenstände ein. Augenzeugen berichten von einer völlig überraschenden Attacke, bei der der junge Mann keinerlei Chance hatte, sich zu wehren.

Der Angegriffene ging zu Boden, verletzt und hilflos. Die Täter ließen erst von ihm ab, als er bereits schwer gezeichnet war, und verschwanden anschließend in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von den Angreifern bislang jede Spur. Auch mögliche Tatmittel konnten nicht gefunden werden. Für viele Bürger ist das Sicherheitsgefühl erschüttert, denn der Park gilt eigentlich als Ort der Erholung und nicht als Schauplatz roher Gewalt.

Das Opfer musste mit Verletzungen am Oberkörper sowie zahlreichen Prellungen in ein Krankenhaus gebracht werden und wird dort stationär behandelt. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Angaben nicht, doch die Tat wirft viele Fragen auf. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck wegen gefährlicher Körperverletzung. Während die Ermittlungen laufen, bleibt die Verunsicherung groß: Wer sind die Täter, und warum kam es zu dieser brutalen Attacke? Die Stadt wartet auf Antworten.

