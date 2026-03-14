BLUT-DRAMA IM LUXUS-HOTEL! MANN MIT HALSWUNDE FÜHRT POLIZEI ZUR TOTEN FRAU

Schock am frühen Morgen in Werne in Nordrhein-Westfalen! In einem Vier-Sterne-Hotel mitten in der Innenstadt spielte sich ein grausames Drama ab. Zeugen entdeckten in der Dunkelheit einen blutüberströmten Mann mit einer schweren Verletzung am Hals und alarmierten sofort Rettungskräfte. Als Polizei und Sanitäter eintrafen, soll der Mann laut ersten Informationen eine erschütternde Aussage gemacht haben: Er habe jemanden umgebracht. Wenig später führte er die Beamten zu einem Zimmer im Hotel „Am Kloster“ – dort erwartete die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung.

In dem Zimmer fanden die Polizisten eine leblose Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Damit wurde aus einem Rettungseinsatz binnen kurzer Zeit ein Mordfall. Der verletzte Mann wurde von der Polizei festgenommen und in Gewahrsam genommen. Ermittler gehen davon aus, dass sich die tödliche Tat in dem Hotelzimmer abgespielt hat. Wie genau es zu der Gewalt kam, ist derzeit noch unklar. Mordermittler übernahmen sofort die Untersuchungen und sicherten Spuren am mutmaßlichen Tatort.

Während draußen bereits der neue Tag begann, verwandelte sich das Hotel in einen Ort intensiver Ermittlungen. Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen untersuchten stundenlang den Bereich vor den Aufzügen und im betroffenen Stockwerk. Gäste wurden in der Nacht geweckt und standen unter Schock. Einige berichteten von einer gespenstischen Atmosphäre im Gebäude. Stunden später wurde der Leichnam der Frau aus dem Hotel gebracht und zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin überführt. Noch ist vieles ungeklärt – doch ein mögliches persönliches Verhältnis zwischen Opfer und Verdächtigem wird von Ermittlern nicht ausgeschlossen.

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