BLUT-DRAMA IN Mutter-Kind-Heim in STADE! Sorgerechts-Wahnsinn reisst unschuldige Helfer in den Tod!

Das blanke Entsetzen herrscht in der sonst so beschaulichen Stadt, nachdem ein erbarmungsloser Amoklauf eine Zufluchtsstätte für Schutzbedürftige in ein absolutes Schlachthaus verwandelt hat. Wo eigentlich junge Mütter mit ihren Babys Schutz vor der Brutalität der Welt suchen sollten, flogen plötzlich tödliche Kugeln durch die Flure und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Mehrere Angestellte der Einrichtung, die tagtäglich ihr Leben dem Wohl von Kindern widmen, gerieten in das Visier des rasenden Täters und hatten nicht den Hauch einer Chance. Einige Opfer verstarben noch direkt am Ort des Grauens zwischen den Trümmern ihrer zerstörten Arbeitsplätze, während Rettungskräfte verzweifelt, aber letztlich vergebens, um das Überleben eines weiteren Schwerverletzten kämpften, der wenig später in der Notaufnahme aufgab. Auslöser für diese unvorstellbare Explosion der Gewalt war offenbar ein erbitterter, hasserfüllter Konflikt um das Schicksal eines winzigen Säuglings, dessen Vater vor dem anstehenden Gerichtstermin völlig die Kontrolle verlor.

Nachdem das tödliche Blei verstummt war, spielten sich auf den Straßen vor dem Gebäude dramatische Szenen wie in einem Hollywood-Actionfilm ab, als die Einsatzkräfte Jagd auf die Flüchtigen machten. Ein Fluchtwagen raste unter lautem Reifenquietschen davon, ignorierte die gellenden Halterufe der schwer bewaffneten Beamten und zwang die Polizei schließlich dazu, das Feuer auf das flüchtende Fahrzeug zu eröffnen. Erst als die Reifen des Wagens durch gezielte Schüsse zerfetzt wurden, kam das Fluchtfahrzeug abrupt zum Stehen, woraufhin die Ermittler Zugriff bekamen und Verdächtige noch an Ort und Stelle überwältigten. Neben dem polizeibekannten Haupttäter, dem Vater des Babys, gerieten auch Frauen aus dem direkten Umfeld ins Visier der Justiz, die nun im Zuge von dramatischen Verhören auf der Wache in die Mangel genommen werden. Während die Mutter des Kindes und eine ältere Fahrerin von den Ermittlern stundenlang befragt werden, versuchen die Behörden das Beziehungsgeflecht hinter dieser Tragödie mühsam zu entwirren.

In der gesamten Region herrscht nach diesem schwarzen Montag tiefe Trauer und fassungsloses Entsetzen über die unfassbare Brutalität, die über die sozialen Helfer hereingebrochen ist. Die Stadtverwaltung sprach den geschockten Hinterbliebenen ihr tiefstes Mitgefühl aus und lobte den lebensgefährlichen Dauereinsatz der Polizisten, die sich mutig in die völlig unübersichtliche Gefahrenlage gestürzt hatten. Während Kerzen vor dem abgesperrten Areal flackern, bleibt ein ganzes Land mit der quälenden Frage zurück, wie ein Streit um das Sorgerecht in einem derartigen Massaker enden konnte. Die Hoffnung ruht nun ganz auf der schnellen Arbeit der Sonderkommission, um das dunkle Geheimnis hinter diesem grausamen Verbrechen vollständig ans Licht zu bringen.

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