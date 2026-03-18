BLUT-NACHT AM BALLERMANN! DEUTSCHER URLAUBER NIEDERGESTOCHEN UND AUSGERAUBT

Palma erlebt den nächsten Urlaubs-Schock an der Playa de Palma! Dort, wo sonst Feierlaune, Musik und Sangria die Nacht bestimmen, spielte sich plötzlich ein brutales Gewalt-Drama ab. Ein junger deutscher Urlauber geriet auf offener Straße zwischen Ballermann und Ballermann in die Hände skrupelloser Täter. Die Angreifer schlugen in der Dunkelheit zu, attackierten ihr Opfer mit einem Messer und ließen den Mann blutend zurück. Statt unbeschwerter Ferien herrschten plötzlich Panik, Schreie und blankes Entsetzen mitten in der Party-Meile von Mallorca.

Besonders erschütternd: Der Überfall geschah nur wenige Meter von einem Hotel entfernt. Ein Mitarbeiter des Hotels Caramelo entdeckte den schwer verletzten Deutschen und reagierte ohne Zögern. Er eilte zu dem blutenden Mann, leistete sofort Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Trotz erheblicher Verletzungen und starken Blutverlusts blieb das Opfer ansprechbar und konnte den Einsatzkräften noch erste Hinweise zu den Tätern geben. Danach wurde der junge Mann in eine Klinik gebracht. Dort bangten Ärzte um seinen Zustand, doch inzwischen gibt es zumindest vorsichtige Entwarnung: Der deutsche Urlauber konnte nach der Behandlung wieder entlassen werden.

Nach den Aussagen des Opfers sollen die Täter vermummt gewesen sein und ausgerechnet Deutsch gesprochen haben. Diese Spur macht den Fall noch brisanter. Die spanische Nationalpolizei rückte mit mehreren Streifen aus, durchkämmte noch in derselben Nacht das Gebiet rund um die Playa und fahndete fieberhaft nach den Angreifern. Wenig später klickten bereits die Handschellen für zwei Tatverdächtige. Noch ist unklar, ob es sich tatsächlich um Deutsche handelt, doch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Für viele Mallorca-Urlauber bleibt nach dieser Blut-Nacht vor allem ein bitteres Gefühl: Selbst an der berühmtesten Feiermeile der Insel ist die ausgelassene Ferienwelt mit einem Schlag vorbei, wenn plötzlich rohe Gewalt regiert.

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