BLUTBAD AN HIGH SCHOOL! SCHÜTZIN TÖTET MEHRERE MENSCHEN – KLEINSTADT IN SCHOCKSTARRE

Tumbler Ridge – Ein Albtraum erschüttert die kleine Gemeinde im Nordosten von British Columbia. In der beschaulichen Ortschaft mit nur wenigen tausend Einwohnern fallen plötzlich Schüsse an der Tumbler Ridge Secondary School. Panik bricht aus, Schüler rennen um ihr Leben, Lehrer verbarrikadieren Klassenzimmer. Die Polizei stuft die Lage als aktive Schießerei ein. Als die Beamten das Gebäude durchsuchen, stoßen sie auf mehrere Opfer. Fast zeitgleich entdecken Ermittler in einem nahegelegenen Wohnhaus weitere Tote. Schnell wird klar: Beide Tatorte hängen offenbar zusammen.

Die Royal Canadian Mounted Police spricht von einer nie dagewesenen Tragödie für die Region. Unter den Todesopfern befinden sich mehrere Menschen aus der Schule, weitere wurden schwer verletzt per Hubschrauber in Kliniken geflogen. Ein Opfer stirbt noch auf dem Transport. Auch die mutmaßliche Täterin wird tot aufgefunden – offenbar mit einer selbst zugefügten Verletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um eine Frau gehandelt haben. Augenzeugen berichten von braunen Haaren und einem Kleid. Dass eine Frau eine solche Tat begeht, sorgt zusätzlich für Fassungslosigkeit, denn vergleichbare Verbrechen wurden in Nordamerika bislang fast ausschließlich von Männern verübt.

RCMP-Superintendent Ken Floyd erklärte, die Identität der Schützin sei bekannt, ihr Name werde jedoch nicht veröffentlicht. Das Motiv liegt im Dunkeln. „Wir verstehen nicht, warum oder was zu dieser Tragödie geführt haben könnte“, so der Polizeisprecher. Während die Ermittlungen laufen, wurden die Highschool und eine benachbarte Grundschule vollständig abgeriegelt. Niemand durfte das Gelände betreten oder verlassen. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sicherten die Gegend, Angehörige warteten verzweifelt hinter Absperrungen. Die Behörden riefen die Bevölkerung eindringlich auf, in ihren Häusern zu bleiben. Eine ganze Gemeinde steht unter Schock – und sucht nach Antworten auf eine Tat, die alles verändert hat.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!