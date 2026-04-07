BLUTIGE JAGD IN PRÜM – SCHÜSSE AUF POLIZISTIN! SEK IM DAUEREINSATZ, TÄTER AUF DER FLUCHT!

Schock am helllichten Tag in der Westeifel! Plötzlich fallen Schüsse, Panik bricht aus, Menschen suchen Schutz – und mitten im Chaos wird eine Polizistin getroffen. Was als Routineeinsatz begann, eskaliert in Sekunden zu einem dramatischen Albtraum. Die Beamten werden in eine Straße nahe des Kurparks gerufen, doch dort erwartet sie kein gewöhnlicher Einsatz. Ein Mann eröffnet unvermittelt das Feuer, schießt mehrfach und verletzt eine Beamtin. Sofort rücken schwer bewaffnete Kräfte an, Sirenen heulen durch die Stadt, die Lage ist völlig unübersichtlich. Die verletzte Polizistin wird versorgt, während ihre Kollegen alles daransetzen, den Schützen zu stoppen.

Der Täter flieht nach der Attacke in Richtung Kurpark und verschwindet schließlich im angrenzenden Waldgebiet. Seitdem läuft eine fieberhafte Großfahndung. Spezialkräfte durchkämmen das Gelände, sichern Wege und durchforsten jedes Versteck. Sogar Gebäude werden durchsucht – doch bislang ohne Erfolg. Der Gesuchte wird als junger Mann mit auffälligem Erscheinungsbild beschrieben: zottelige, kinnlange Haare, auffällige Kleidung und ein Verhalten, das Ermittler alarmiert. Die Angst wächst, denn niemand weiß, wo er sich aktuell aufhält. Die gesamte Region steht unter Spannung, während Einsatzkräfte unermüdlich nach dem Flüchtigen suchen.

Die Polizei schlägt Alarm und richtet sich mit einer dringenden Warnung an die Bevölkerung. Niemand soll den Mann ansprechen oder sich ihm nähern – die Situation gilt als hochgefährlich. Stattdessen sollen Hinweise sofort gemeldet werden, jede Beobachtung kann entscheidend sein. Hinter den Kulissen arbeiten Ermittler unter Hochdruck, um das Motiv zu klären und den Täter schnellstmöglich zu fassen. Klar ist: Diese Tat hat eine ganze Stadt erschüttert – und solange der Schütze nicht gefasst ist, bleibt die Angst allgegenwärtig.

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