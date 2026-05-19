BLUTIGE TRADITION UND FOLTER IN LOHR AM MAIN? GALGEN-GESCHICHTE SORGT FÜR SCHOCK-WIRBEL – DÜSTERE VERGANGENHEIT WIRFT HEUTE NEUE FRAGEN AUF!

Lohr am Main – Hoch oben über der Stadt steht ein Relikt aus einer Zeit, die vielen heute eiskalte Schauer über den Rücken jagt. Eine einsame Sandsteinsäule erinnert an einen Ort, an dem einst über Leben und Tod entschieden wurde. Der Lohrer Galgen – heute nur noch ein Fragment – war einst Symbol harter Justiz und grausamer Strafen. Wo heute Spaziergänger die Aussicht genießen, führte früher der sogenannte Arme-Sünder-Pfad hinauf zur Richtstätte. Ein Weg, auf dem Verurteilte ihre letzten Schritte gingen. Und ausgerechnet dort, wo heute Ruhe herrscht, spielte sich einst eines der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte ab.

Der Galgen selbst wurde im frühen siebzehnten Jahrhundert auf Anordnung des Mainzer Kurfürsten als Nachfolger einer älteren Hinrichtungsstätte errichtet. Damals galt Lohr als Ort mit sogenanntem Halsgericht – einer besonderen Form der Rechtsprechung, bei der über Schuld, Strafe und letztlich auch über Leben und Tod entschieden wurde. Blutschöffen prüften die Fälle, Berichte gingen nach Mainz, dort wurden Urteile festgelegt. Besonders während der Hexenprozesse herrschte grausame Betriebsamkeit. Menschen wurden mit Schwert, Beil, Feuer oder am Strick hingerichtet. Der Galgen war nicht bloß ein Bauwerk – er war das Symbol einer Zeit, in der Angst, Macht und Gerichtsbarkeit auf brutale Weise zusammentrafen. Heute steht nur noch ein Überrest: Eine der Säulen verschwand bereits vor langer Zeit, weil sie sich gefährlich neigte und eine Reparatur als zu teuer galt.

Und doch sorgt dieser Ort bis heute für Diskussionen. Denn Geschichte ist nie nur Vergangenheit – sie wirft Fragen auf, sie weckt Emotionen und sie entfacht Debatten. Wer heute auf den Lohrer Talkessel blickt, sieht eine idyllische Landschaft. Doch vor Jahrhunderten war es für manche der letzte Blick ihres Lebens. Zwischen Sandstein, Geschichte und düsteren Erinnerungen bleibt ein Ort zurück, der bis heute fasziniert – und zugleich erschreckt. Denn manche Orte verlieren ihre Schatten offenbar nie ganz.

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