BLUTIGES DRAMA BEI US-BURGERKETTE! SCHÜSSE ERSCHÜTTERN TWIN FALLS – MEHRERE TOTE UND VERLETZTE, CHAOS RUND UM „IN-N-OUT“!

KI generiertes Foto/ P24

Twin Falls – Ein Besuch im Schnellrestaurant endet in einem tödlichen Drama: In der US-amerikanischen Stadt Twin Falls im Bundesstaat Idaho ist es im Bereich einer Filiale der bekannten Burgerkette „In-N-Out“ zu einer folgenschweren Schießerei gekommen. Nach Angaben der örtlichen Polizei kamen dabei mehrere Menschen ums Leben, darunter nach bisherigem Ermittlungsstand auch der mutmaßliche Schütze. Weitere Personen wurden verletzt, wobei zunächst nicht abschließend bekannt war, wie viele Menschen medizinisch behandelt werden mussten und wie schwer ihre Verletzungen waren. Polizeichef Matthew Hicks sprach angesichts der Ereignisse von einer äußerst chaotischen Situation. Die Identität des mutmaßlichen Täters sowie die Hintergründe und ein mögliches Motiv waren zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Schüsse fielen ausgerechnet in der Nähe eines stark frequentierten Einkaufsbereichs und lösten dort einen Großeinsatz der Sicherheitskräfte aus. Geschäfte in der Umgebung wurden vorsorglich evakuiert und Bereiche abgesperrt, während Polizeikräfte versuchten, die Lage unter Kontrolle zu bringen und zu klären, ob möglicherweise weitere Gefahren bestanden. Später gab die Polizei Entwarnung und erklärte, dass für die Bevölkerung keine unmittelbare Gefahr mehr bestehe. Für Besucher, Beschäftigte und Augenzeugen dürfte der Schock dennoch tief sitzen: Wo Menschen normalerweise Burger bestellen, einkaufen oder mit ihren Familien unterwegs sind, bestimmten plötzlich Schüsse, Sirenen, Absperrungen und bewaffnete Einsatzkräfte das Bild.

Besonders dramatisch sind die Schilderungen eines Augenzeugen, der sich zum Zeitpunkt der Ereignisse in unmittelbarer Nähe befunden haben will: Nach dessen Darstellung habe er an einer Ampel nahe dem Schnellrestaurant gestanden, als er eine bewaffnete Person bemerkte, die aus dem Bereich der Drive-in-Spur gekommen sein soll. Der Mann soll nach Angaben des Zeugen eine Langwaffe bei sich getragen haben. Anschließend soll ein weiterer bewaffneter Mann mit einer Pistole das Feuer auf den mutmaßlichen Schützen eröffnet haben. Mehrere Schüsse seien zu hören gewesen. Welche Person wann geschossen hat und unter welchen Umständen die tödlichen Verletzungen entstanden, müssen die Ermittler allerdings erst zweifelsfrei rekonstruieren. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich unterdessen Aufnahmen, auf denen bewaffnete Männer zu sehen sein sollen. Auch über mögliche verletzte Beschäftigte des Restaurants gibt es erschütternde Augenzeugenberichte. So soll ein Mitarbeiter eine Frau in Arbeitskleidung über den Parkplatz gezogen haben, die offenbar eine schwere Verletzung im Brustbereich erlitten hatte. Ob sie tatsächlich zu den Beschäftigten der Burgerkette gehörte und wie ihr Gesundheitszustand ist, war zunächst nicht abschließend bestätigt. Damit bleiben zahlreiche Fragen offen. Ermittler müssen nun Zeugenaussagen, mögliche Videoaufnahmen und weitere Spuren auswerten, um den genauen Ablauf der Schießerei zu rekonstruieren. Besonders bitter: Die betroffene Filiale war erst wenige Tage zuvor eröffnet worden und dürfte für viele Menschen in der Umgebung noch als neuer Treffpunkt und Ausflugsziel gegolten haben.

Die tödlichen Schüsse sorgen weit über Twin Falls hinaus für Bestürzung und dürften erneut Diskussionen über den Umgang mit Schusswaffen in den Vereinigten Staaten auslösen: Twin Falls liegt im Süden Idahos und zählt mehrere Zehntausend Einwohner. Der Bundesstaat ist für vergleichsweise weitreichende Waffenrechte bekannt. Eine allgemeine Genehmigungs- oder Registrierungspflicht für das Tragen von Waffen besteht dort in vielen Situationen nicht. Ob diese rechtlichen Rahmenbedingungen bei dem konkreten Vorfall irgendeine Rolle gespielt haben, ist bislang jedoch völlig offen und muss von der grundsätzlichen politischen Debatte getrennt werden. Zunächst steht für die Behörden die Aufklärung der Tat im Mittelpunkt: Wer eröffnete das Feuer, was geschah unmittelbar davor, welche Rolle spielte der zweite bewaffnete Mann und warum kam es überhaupt zu dieser tödlichen Eskalation? Auch Idahos Gouverneur Brad Little reagierte öffentlich auf die Ereignisse und rief die Menschen dazu auf, für die Gemeinschaft von Twin Falls zu beten. Während Ermittler versuchen, Stück für Stück Klarheit in die dramatischen Minuten rund um das Schnellrestaurant zu bringen, bleiben für Angehörige, Verletzte, Beschäftigte und Augenzeugen Trauer, Schock und viele unbeantwortete Fragen. Ein gewöhnlicher Tag in einem amerikanischen Einkaufsgebiet wurde innerhalb kürzester Zeit zum Schauplatz einer tödlichen Schießerei – und Twin Falls steht nach dem Gewaltausbruch unter Schock.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24