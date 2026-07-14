BLUTTAT-ALARM IN WÜRZBURG! Polizei jagt den Kapuzen-Schützen mit der weißen Hose – Nehmen Sie bloß keine Anhalter mit!

Ein dumpfer Knall, splitternder Verputz und pure Panik mitten im beschaulichen Frankenland! Ein bewaffneter Unbekannter hält das beschauliche Würzburg in Atem und hat die gesamte Region in einen absoluten Ausnahmezustand versetzt. Schwer bewaffnete Elite-Polizisten rasen mit Blaulicht und gellenden Sirenen durch die Straßen, während Hubschrauber über den Dächern kreisen. Die Beamten warnen die Bevölkerung eindringlich vor einer massiven Bedrohungslage, riegeln ganze Straßenzüge hermetisch ab und flehen die Bürger an, den gesamten Bereich großräumig zu meiden, um sich nicht in Lebensgefahr zu bringen.

Der Albtraum begann, als plötzlich Schüsse durch die Luft peitschten und die Anwohner in nackte Angst versetzten. Nach ersten dramatischen Informationen krachten die Projektile direkt in eine Hauswand – ein Bild des Schreckens, das glücklicherweise nach aktuellem Stand keine unschuldigen Menschenleben forderte, da bisher keine Verletzten gemeldet wurden. Dennoch schrillen bei den Ermittlern alle Alarmglocken, denn der brandgefährliche Schütze befindet sich auf der Flucht und könnte jederzeit wieder zuschlagen. Das Revier bittet die Bevölkerung via Social Media um absolute Wachsamkeit und die strikte Befolgung aller Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort.

Die Jagd nach dem Schützen läuft auf Hochtouren, während das Nervenflattern in der Bevölkerung wächst. Im Visier der Fahnder steht ein Verdächtiger, der durch seine auffällige Kleidung ins Auge sticht: Er trägt eine dunkle Kapuzenjacke und eine helle Hose. Weil niemand weiß, wie verzweifelt der flüchtige Mann ist und ob er noch immer die scharfe Waffe im Anschlag hält, gibt es eine knallharte und lebenswichtige Warnung an alle Autofahrer in und um Würzburg: Halten Sie auf gar keinen Fall an den Straßenrändern an und nehmen Sie unter keinen Umständen fremde Anhalter mit an Bord!

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