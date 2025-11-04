Bluttat auf offener Straße! Frau stirbt sofort nach Messerangriff!

Gelsenkirchen-Buer – In einem ruhigen Wohnviertel wurde am Montagnachmittag das Grauen Wirklichkeit. Eine 24-jährige Frau wurde vor einem Mehrfamilienhaus auf der Velsenstraße mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Passanten alarmierten sofort den Notruf. Doch trotz schneller Hilfe kam jede Rettung zu spät: Die junge Frau starb wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei war binnen Minuten vor Ort und konnte einen 27-jährigen Tatverdächtigen festnehmen – direkt am Tatort. Was genau sich zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter abgespielt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Obduktion der Getöteten ist für heute angesetzt, sie soll nähere Aufschlüsse über den genauen Tathergang geben. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte bereits einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Anwohner zeigen sich schockiert. Die Tat ereignete sich mitten in einem belebten Wohngebiet, zur Tageszeit, auf offener Straße. Viele fragen sich: Wie konnte es so weit kommen? Was trieb den mutmaßlichen Täter zu einer solch brutalen Tat? Die Polizei bittet dringend um weitere Zeugenhinweise und setzt alles daran, die Hintergründe dieses tragischen Gewaltverbrechens schnellstmöglich aufzuklären. Zurück bleibt ein Stadtteil, der unter dem Eindruck der Gewalt steht – und eine Familie, die eine junge Frau auf grausame Weise verloren hat.