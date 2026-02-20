BLUTTAT IM ALLGÄU! EHEPAAR TOT IM EINFAMILIENHAUS ENTDECKT – VERDÄCHTIGER IN U-HAFT

Memmingen steht unter Schock: In einem ruhigen Wohngebiet im Stadtteil Steinheim entdeckte die Polizei am Abend die Leichen eines Ehepaares in ihrem eigenen Zuhause. Nach ersten Erkenntnissen deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Idylle der Allgäuer Nachbarschaft wurde jäh zerstört, als Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht vor dem Einfamilienhaus vorfuhren und Ermittler den Tatort sicherten. Für die Anwohner ein Albtraum, der sich mitten in ihrer sonst so beschaulichen Umgebung abspielte.

Die Fahndung lief unmittelbar nach dem Fund der Toten an und führte rasch zur Festnahme eines Mannes mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittler werfen ihm zweifachen Mord vor. Noch kurz nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Die Polizei hält sich mit weiteren Details zurück und verweist auf die laufenden Ermittlungen.

Warum es zu der tödlichen Tat kam und wie genau sich das Geschehen in dem Haus abspielte, ist bislang unklar. Kriminaltechniker sichern weiterhin Spuren, befragen mögliche Zeugen und versuchen, das Motiv zu rekonstruieren. Währenddessen bleibt in Steinheim vor allem eines zurück: Fassungslosigkeit. Nachbarn berichten von einem ruhigen Paar, keiner habe mit einer solchen Eskalation gerechnet. Ein Verbrechen, das viele Fragen aufwirft und eine ganze Gemeinde erschüttert.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!