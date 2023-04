Bochum – Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer am Rhein-Herne-Kanal

Am Rhein-Herne-Kanal in Herne kam es am späten Samstagabend, 15. April, gegen 23.40 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein Mann (27, aus Essen) mit einem Messer schwer verletzt wurde. Das Polizeipräsidium Bochum hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Sachleitung hat Staatsanwalt Philipp Rademacher von der Staatsanwaltschaft Bochum übernommen.

Nach eigenen Angaben sei der 27-jährige Essener am Rhein-Herne-Kanal im Bereich der Emscherstraße/ Unser-Fritz-Straße spazieren gegangen, als er von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Der schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,75 bis 1,85 m groß, dunkler Teint, Drei-Tage-Bart, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze auf dem Kopf, sprach mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 bei der Kriminalwache zu melden.