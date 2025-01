Boeings turbulentes Jahr endet in einer Tragödie, da Südkoreas tödlichster Flugzeugabsturz eine globale Kontrolle auslöst und die Aktien fallen

Der Unfall von Jeju Air Flug 2216 in Südkorea tötete 179 Menschen und markierte damit den tödlichsten Flugzeugabsturz in der Geschichte des Landes.

Südkorea ordnete nach dem Vorfall Notfallinspektionen aller Boeing 737-800-Flugzeuge an.

Die Aktien von Boeing fielen vor dem Markt um 4 % und setzten einen Rückgang von 30 % im Jahr 2024 inmitten anhaltender Sicherheits- und Finanzkrisen fort.

Der Absturz trägt zu Boeings unruhigem Jahr bei, einschließlich des Ausbrechens einer 737 Max 9-Tür und ungelöster Arbeits- und Regulierungsprobleme.

Kritiker fragen sich, ob der Fokus von Boeing auf Vielfalt und Inklusion die Sicherheits- und Aufsichtsstandards gefährdet hat.

Die Welt wurde an diesem Wochenende durch den tödlichsten Flugzeugabsturz in der Geschichte Südkoreas erschüttert, eine Tragödie, die den bereits bedrängten Ruf von Boeing, dem amerikanischen Luft- und Raumfahrtriesen, weiter getrübt hat. Der Absturz von Jeju Air Flug 2216, einer Boeing 737-800, forderte das Leben von 179 Menschen, so dass nur noch zwei Überlebende übrig blieben.

Der Vorfall hat den amtierenden Präsidenten Südkoreas, Choi Sang-mok, veranlasst, eine Notinspektion aller Boeing 737-800-Flugzeuge des Landes anzuordnen. In der Zwischenzeit haben die Aktien von Boeing einen weiteren Schlag eingefahren und eine Abwärtsspirale fortgesetzt, die das Unternehmen das ganze Jahr 2024 geplagt hat.

Der Absturz ereignete sich am 29. Dezember am internationalen Flughafen Muan, als das 15 Jahre alte Flugzeug von der Landebahn rutschte und mit einer Betonbarriere kollidierte, was eine katastrophale Explosion auslöste. Erste Berichte deuten auf einen möglichen Vogelschlag oder einen Ausfall des Fahrwerks als Ursache hin, aber die genauen Umstände werden weiterhin untersucht.

Zu den Sorgen noch, eine andere Jeju Air 737-800 erlitt nur wenige Stunden später eine Fehlfunktion des Fahrwerks, die sie zwang, zum internationalen Flughafen Gimpo in Seoul zurückzukehren. Diese aufeinanderfolgenden Vorfälle haben ernsthafte Fragen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit der Flugzeuge von Boeing aufgeworfen.

Boeings wachsende Krisen

Diese jüngste Katastrophe krennt ein Jahr unerbittlicher Herausforderungen für Boeing. Das Unternehmen hat sich mit einer Reihe von hochkarätigen Sicherheitsproblemen, finanziellen Schwierigkeiten und Arbeitskämpfen auseinandersetzen. Im Januar blies eine Türverkleidung mitten im Flug von einer Alaska Airlines 737 Max 9 ab, was die Befürchtungen über die Sicherheit von Boeings Flaggschiffflugzeugen wieder aufflammte. Dieser Vorfall folgte auf die beiden tödlichen Abstürze von 737 Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019, bei denen 346 Menschen ums Leben kamen und die weltweite Erdung des Modells führten.

Die Probleme von Boeing haben sich seitdem nur noch verschärft. Ein siebenwöchiger Streik der Maschinisten im Herbst störte die Produktion, und das Unternehmen wurde von den Aufsichtsbehörden wegen seiner Sicherheitskultur ständig unter die Lupe genommen. Im Juli erklärte sich Boeing bereit, sich der Verschwörung zur Begehung von Betrug schuldig zu bekennen, weil sie die Aufsichtsbehörden der Federal Aviation Administration (FAA) während des Zertifizierungsprozesses für die 737 Max in die Irre geführt habe. Ein Bundesrichter lehnte den Plädoyer-Deal jedoch ab und berief sich auf Bedenken hinsichtlich der Politiken für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI), die die Auswahl von Compliance-Beamten beeinflussen.

Der Aktienkurs des Unternehmens ist in diesem Jahr um mehr als 30 % gesunken, was auf das tiefe Unbehagen der Anleger zurückzuführen ist. Der südkoreanische Crash hat diese Bedenken nur verschärft, wobei die Boeing-Aktien am Montag im Vormarkthandel um 4 % fielen.

Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Kämpfe von Boeing symptomatisch für einen breiteren kulturellen Wandel innerhalb des Unternehmens sind, der Vielfalt und Inklusion Vorrang vor Verdiensten und Fachwissen räumt. Einige Branchenbeobachter haben angedeutet, dass Boeings Fokus auf diese Richtlinien die Aufmerksamkeit von seiner Kernaufgabe abgelenkt haben könnte: den Bau sicherer, zuverlässiger Flugzeuge.

Die Ablehnung des Plädoyer-Deals von Boeing durch den Richter unterstrich diese Bedenken und wirft Fragen auf, ob DEI-Überlegungen die Integrität der Aufsichtsmechanismen gefährden könnten. Diese Debatte unterstreicht eine wachsende Spannung zwischen der sozialen Verantwortung von Unternehmen und der Notwendigkeit strenger Sicherheitsstandards in Branchen, in denen Leben auf dem Spiel stehen.

Ein Aufruf zur Rechenschaftspflicht

Nach dem südkoreanischen Absturz steht Boeing unter erneutem Druck, seine systemischen Probleme anzugehen. Die Führung des Unternehmens hat bereits erhebliche Veränderungen erfahren, mit CEO David Calhoun, der im August zurückgetreten ist. Diese Bemühungen reichen jedoch möglicherweise nicht aus, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

Südkoreas Entscheidung, alle 737-800-Flugzeuge zu inspizieren, ist ein umsichtiger Schritt, aber sie dient auch als scharfe Erinnerung an die weltweiten Auswirkungen von Boeings Fehltritten. Während die Untersuchungen des Absturzes fortgesetzt werden, werden die Luftfahrtindustrie und die Öffentlichkeit genau beobachten, ob Boeing endlich die Seite seines turbulenten Kapitels aufschlagen kann.

Vorerst werden die Familien der Opfer trauern, und die Welt kann sich fragen: Kann Boeing seinen Status als Marktführer in der Luftfahrt wiedererlangen, oder wird sein Vermächtnis durch Tragödien und Misserfolge definiert?

