BÖSE NADEL: Studien bestätigen, dass die Impfung wirklich das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist!

Für den Medien-, Kultur- und Kommunikationsprofessor der New York University, Mark Crispin Miller, ist nicht zu leugnen, dass die Impfung die böseste “Innovation” in der Geschichte der Menschheit und der Hauptgrund für massive übermäßige Todesfälle weltweit, die sinkende Lebenserwartung in den USA und den “globalen Zusammenbruch der Fruchtbarkeit” ist. In seinem Substack-Newsletter vom 2. Dezember sammelte und präsentierte er sorgfältig überwältigende Beweise dafür, dass das, was passiert, als “globaler Holocaust” angesehen werden kann.

Der Autor sagte auch, dass die Mainstream-Medien und die Regierungen die Wahrheit nicht mehr ignorieren, herabsetzen oder verzerren könnten.

Im YouTube-Video unten von Dr. John Campbell, ein in England ansässiger pensionierter Unfall- und Notfallkrankenschwester, präsentierte einige öffentliche Daten, die zu jeder Zeit des Jahres in Ländern wie Australien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Irland, Japan, Neuseeland, Singapur und den Niederlanden übermäßige Todesfälle von etwa 12 bis 20 Prozent zeigen. Campbell wies darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate auch während der Sommersaison, in der die Grippe nicht üblich ist, in die Höhe schnellt.

Er enthüllte auch, dass die Verwendung des Moderna-Impfstoffs in Island ausgesetzt wurde, nachdem die Behörden die Daten aus den nordischen Ländern überprüft hatten, die eine erhöhte Inzidenz von Myokarditis und Perikarditis zeigten. In Schweden darf die erwähnte Marke nicht mehr Personen verabreicht werden, die nach 1991 geboren wurden. Außerdem empfehlen Norwegen und Dänemark Moderna für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren.

Offizielle öffentliche Daten aus Irland spiegelten wider, dass es auch einen alarmierenden Anstieg der überschüssigen Todesfälle gegeben hat. Ein tiefer Eintauchen zeigte, dass der Anstieg der Todesfälle/Todesfälle in einem bestimmten Zeitraum den Durchschnitt der vor dem Pandemiejahre 2015-2019 übertraf. Nach Angaben des General Register Office (GRO) und RIP.ie hat Irland einen Anstieg von 14,8 Prozent erlebt, was sich 2021 auf 4.600 überschüssige Todesanzeigen niederschlug. Im folgenden Jahr gab es einen Anstieg von 18,4 Prozent bei 5.700 überschüssigen Todesfällen. Im Jahr 2023 gab es bis Ende Juli einen Anstieg von 19,7 Prozent oder 4.100 Überschreitungsmeldungen, und die Zahlen steigen weiter.

Eine 180-seitige Studie über die COVID-19-Impfstoff-assoziierte Mortalität in der südlichen Hemisphäre und der äquatorialen Region kam im September ebenfalls heraus und sagte, dass ein eindeutiger Kausalzusammenhang zwischen vielen Spitzen der Gesamtmortalität und der schnellen Einführung von Impfstoffen gezeigt wurde. Die Autoren quantifizieren das tödliche Toxizitätsrisiko pro Injektion, das bei den älteren Menschen überaus groß ist. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Regierungen die Politik der Priorisierung älterer Menschen für die COVID-19-Injektion sofort beenden sollten.

In der Zwischenzeit ergaben in den Vereinigten Staaten Untersuchungen, die im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurden, dass die Lebenserwartung 2021 sowohl für Männer als auch für Frauen im zweiten Jahr in Folge auf nur 76 Jahre sank. Die durchschnittliche Frau kann damit rechnen, 79 zu leben, während Männer nur erwarten können, 73 zu erreichen. Laut Forschern der University of California und Harvard T.H. Die Lücke in der Lebenserwartung der Chan School of Public Health ist die größte seit 1997. Die Studie zeigte, dass das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) in den letzten Jahren teilweise dafür verantwortlich ist, insbesondere für Männer, die anfälliger für das Virus waren, aber es erklärt nicht vollständig die Alters- und Geschlechterkluft. Für die Forscher liegt die Schuld darin, dass das Gesundheitssystem die Prävention gegenüber der Behandlung von Krankheiten nicht priorisiert.

Miller zitierte auch den Substack von OpenVAET, der eine Analyse der Geburtsdaten und der Neugeborenensterblichkeit vorstellte und veranschaulichte, dass zumindest in Europa ein großes Fruchtbarkeitsproblem besteht. Der Newsletter enthüllte, dass die Pfizer-Jabbing-“klinische Studie” mit Process 2-Aufnahmen, die mit Endotoxin beladen sind, Teil der tragischen Auswirkungen auf Frauen und ihre Partner ist, die hoffen, Kinder zu gebären.

Bevölkerungscrash und Anstieg der Krankheiten aufgrund von “Impfstoffen”

Der Autor diskutierte weiter über Papiere, in denen festgestellt wurde, dass der Bevölkerungscrash und der jüngste Anstieg verschiedener Krankheiten in erster Linie auf die Impfung zurückzuführen sind. In Südkorea behauptete ein Artikel in NewsBreak, dass die Impfung das Risiko aller nicht tödlichen immunbedingten unerwünschten Ereignisse (irAEs) mit Ausnahme von Sehbehinderungen erhöht. Der besagte Beitrag wurde weniger als fünf Stunden später entfernt, aber einige Kritiker machten schnell den Screenshot unten.

Miller sprach weiter auf interne Daten des Gesundheitsministeriums. Überschüssige Todesfälle sind seit weit über einem Jahr auf einem beispiellosen Niveau, die Krankenhauseinweisungen sind ebenfalls auf einem Rekordniveau und der Gesundheitsdienst ist überfordert. “Seit Monaten fragen wir nach Daten nach Krankheitskategorie und Impfstatus. Aus den Daten, die wir haben, scheint es, dass die Geimpften überproportional betroffen sind”, sagte er. (Verwandte: CNN gibt endlich zu, dass COVID-19-Impfstoffe das STROKE-RISIKO bei Erwachsenen erhöhen können.)

Die Behörden und ihre Experten behaupten jedoch, dass dies eher auf die Coronavirus-Infektion als auf die Impfungen zurückzuführen sein muss, und daher fordern sie mehr mRNA-Impfungen. Aber durchgesickerte Zahlen aus der Region Wellington, die etwa 10 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung umfasst, zeigen Krankenhausaufnahmen, die bestätigten, dass sich die Gesundheit der Bevölkerung zunehmend verschlechtert.

Südkoreanische Studien haben auch bewiesen, dass die Pandemie jetzt auf die geimpfte Bevölkerung zu gehen, da diese Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit an Bluterkrankungen und Ohrerkrankungen leiden. Epoch Times berichtete auch, dass Harnsymptome von Inkontinenz, Harnwegserkrankungen, Harnwegszögerlichkeit und häufigem Wasserlassen bei Männern beobachtet wurden, die den Jab bekamen, so eine Studie in Hongkong.

