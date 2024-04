Kentucky Senator. Rand Paul, ein prominentes republikanisches Mitglied des Kongresses, verfasste kürzlich eine Meinungsschrift, in der behauptet wurde, dass Beamte von 15 Bundesbehörden “im Jahr 2018 wussten, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) versuchte, ein Coronavirus wie COVID-19 zu schaffen”.

Diese Beamten, so Paul, wussten, dass das chinesische Labor darauf drängte, ein COVID-19-ähnliches Virus zu entwickeln, sagten aber absolut nichts darüber. Als solche war die Welt schließlich gezwungen, mehr als drei Jahre autoritäre Hölle in Form von Lockdowns und Masken- und “Impfstoff”-Mandaten zu ertragen.

Trotz dieser Enthüllungen, die öffentlich werden, weigern sich dieselben Beamten, Informationen über das volle Ausmaß dessen, was sie tatsächlich wussten, zu veröffentlichen, so dass es immer noch viele Informationen gibt, die wir nicht darüber wissen, wie COVID zustande kam.

Peter Daszak von der EcoHealth Alliance und der WIV machte einen Vorschlag an Beamte, die diese 15 Bundesbehörden vertreten, um zu erklären, was sie tun wollten. Das Projekt als Ganzes war offiziell als DEFUSE bekannt und beinhaltete illegale Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren.

Die Laborlecktheorie leugnen

Paul wies weiter auf eine E-Mail vom 26. April 2020 zwischen Daszak und “Fauci Flunky” David Morens hin, in der die Laborlecktheorie von COVID diskutiert wurde, die um diese Zeit zu zirkulieren begann. Die beiden unterhielten sich digital darüber, wie man eine formale Leugnung der Laborlecktheorie orchestrieren kann, die stattdessen eine Theorie des “natürlichen Ursprungs” vorangetrieben hat.

Während COVID möglicherweise nicht wirklich ein Virus ist, wie behauptet – schließlich wurde es nie als solches isoliert, noch hat es bewiesen, dass es so existiert – glauben viele jetzt, dass es immer noch eine Art Biowaffe ist, die in erster Linie durch die “Impfstoffe” und möglicherweise die frühe 5G-Aktivierung in einigen Gebieten der Welt wie in Wuhan verbreitet wurde.

Daszak und seine Kumpane arbeiteten hart, Paul entdeckte, um die Wahrheit über COVID geheim zu halten und so zu tun, als ob sie einfach zufällig in der Natur erschien, von der wir jetzt wissen, dass sie alles andere als wahr ist.

In der E-Mail vom 26. April 2020 beklagte Daszak die “echte und gegenwärtige Gefahr, dass wir von Extremisten ins Visier genommen werden”, wobei sich das Wort “Extremisten” in diesem Zusammenhang auf diejenigen bezieht, die behaupten würden, dass COVID unnatürlich ist.

Da Präsident Trump zu dieser Zeit einer dieser Menschen war, nannte Daszak ihn in derselben E-Mail “schockierend unwissend”. Er sagte Morens auch, dass er die Kommunikation “von nun an auf Gmail” einschränken müsste.

In derselben E-Mail würde Daszak zugeben, dass zu dieser Zeit bis zu 15.000 Proben von Coronaviren oder CoVs in Gefrierschränken in Wuhan gelagert wurden, so dass es keine Option war, sie aus dieser Einrichtung zu bewegen, um das Schema zu vertuschen.

“Selbst das wäre ein Verlust”, schrieb Daszak und fügte hinzu, dass diese 15.000 Proben nicht verwendet werden könnten, um “die vollständigen Genome von 700+ Co Vs zu machen, die wir identifiziert haben, wenn wir diesen Faden nicht schneiden”.

