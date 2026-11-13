BONN: DHL ERHÖHT PAKETPREISE – PÄCKCHEN NUR NOCH 1 KILO

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Bonn – Die Deutsche Post AG will die Paketpreise für Privatkunden zum 1. Januar 2027 anheben. In ihrer Mitteilung vom 13. November spricht das Unternehmen von einer „moderaten“ Anpassung. Die BILD überschreibt denselben Vorgang mit der Formel, DHL erhöhe die Paketpreise 2027 „um bis zu 56 Prozent“. Diese Spitze ist nachgerechnet zutreffend, gilt aber nicht für typische Inlandssendungen, sondern für das online frankierte Päckchen XS in die Russische Föderation: von 16,99 auf 26,49 Euro, ein Plus von 9,50 Euro oder 55,9 Prozent. Im Inland steigen vor allem die Filialpreise, während mehrere häufig genutzte Onlinepreise gleich bleiben. Zugleich ändert die Post etwas, das in der BILD-Meldung fehlt: Päckchen dürfen künftig nur noch 1 Kilogramm wiegen, das Päckchen S nur noch 5 Zentimeter hoch sein. Alle genannten neuen Preise stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Genehmigung durch die Bundesnetzagentur.

In der Pressemitteilung der Deutschen Post AG vom Freitag, veröffentlicht über die DHL Group in Bonn, heißt es, die Paketpreise für Privatkunden würden zum 1. Januar 2027 moderat angepasst. Als Begründung nennt das Unternehmen gestiegene Kosten für Löhne, Energie und Inflation sowie die Sicherstellung einer flächendeckenden, nachhaltigeren Versorgung in Deutschland. Gleichzeitig sollen die Päckchen-Produkte mehr Leistung bekommen: Sendungsverfolgung und eine Haftung bis 20 Euro seien künftig automatisch enthalten. Der Onlinepreis für stark nachgefragte Produkte bleibe weitgehend stabil, ausdrücklich genannt werden das DHL-Paket bis 2 Kilogramm zum unveränderten Preis von 6,19 Euro und das Paket bis 5 Kilogramm zum unveränderten Onlinepreis von 7,69 Euro. Das Paket bis 2 Kilogramm, das 2026 nur online erhältlich war, soll künftig auch in der Filiale angeboten werden, dort für 6,79 Euro. Wer ein Paket direkt an eine Packstation adressiert, spart laut Mitteilung zusätzlich zum Onlinepreis 20 Cent; für das 2-Kilo-Paket ergäbe das 5,99 Euro. Die Änderungen betreffen den nationalen und internationalen Paketversand des Bereichs Post und Paket Deutschland, nicht den DHL-Express-Versand.

Auf der offiziellen Übersichtsseite zu Porto und Formaten unter dem Titel „Porto 2027“ betont die Deutsche Post mehrfach denselben Vorbehalt: Alle Preise gelten erst nach der abschließenden Genehmigung durch die Bundesnetzagentur. Das ist ein zentraler Punkt, den die BILD-Meldung auslässt. Die Post schreibt in der Pressemitteilung, Grundlage der geplanten Anpassungen bei nationalen und internationalen Paketen sei die vorläufige Entscheidung der Bundesnetzagentur, die dem Unternehmen auch im regulierten Privatkunden-Paketbereich Preiserhöhungen einräume. Diesen Spielraum verteile man auf zwei Jahre. Zum 1. Januar 2028 folge deshalb eine weitere Preisanpassung, über die Kunden frühzeitig informiert würden. Die BILD stützt die Ankündigung der nächsten Runde 2028 auf Reuters. In der Konzernmitteilung steht sie bereits als eigene Aussage. Die konkreten Brief- und Paketpreise will die Deutsche Post AG der Bundesnetzagentur jetzt zur Genehmigung vorlegen. Paketpreise für Privatkunden sind damit gerade nicht frei wie ein unregulierter Marktpreis, sondern liegen im Price-Cap-Bereich der Behörde. Ob die vorgelegte Tabelle unverändert durchkommt, ist mit der heutigen Ankündigung noch nicht entschieden.

Die konkreten Inlandstarife stehen in der von der Post vorgelegten Preistabelle und auf der Porto-2027-Seite übereinstimmend. Bisher gilt für das Päckchen S ein einheitlicher Preis von 4,19 Euro. Ab Januar soll es in der Filiale 5,19 Euro kosten, online 4,49 Euro, bei Adressierung an eine Packstation, Poststation oder ein DeinFach 4,29 Euro. Das ist in der Filiale 1,00 Euro oder 23,9 Prozent mehr, online 30 Cent oder 7,2 Prozent mehr, an die Packstation 10 Cent oder 2,4 Prozent mehr. Das Päckchen M kostet bisher 5,19 Euro. Neu werden in der Filiale 5,79 Euro fällig, online bleibt es bei 5,19 Euro, an die Packstation sinkt der Preis auf 4,99 Euro. Das Filialplus beträgt 60 Cent oder 11,6 Prozent, der Onlinepreis bleibt gleich, der Packstationspreis liegt 20 Cent oder 3,9 Prozent unter dem heutigen Satz. Die von der BILD für Filial-Päckchen S und M genannten Euro- und Prozentbeträge stimmen also. Was dort fehlt, ist der Blick auf den Online- und den Packstationsweg – und vor allem auf die neuen Maß- und Gewichtsgrenzen.

Bei den Paketen im Inland zeigt sich dasselbe Muster: Die Filiale wird spürbar teurer, der Onlinepreis bleibt bei den leichten Produkten stehen oder steigt schwächer. Das Paket bis 2 Kilogramm kostet bisher nur online 6,19 Euro; dieser Onlinepreis bleibt, neu kommt der Filialpreis von 6,79 Euro hinzu, an die Packstation sind es 5,99 Euro. Das Paket bis 5 Kilogramm bleibt online bei 7,69 Euro, kostet in der Filiale künftig 8,29 Euro statt bisher 7,69 Euro, also 60 Cent oder 7,8 Prozent mehr, an die Packstation 7,49 Euro. Das Paket bis 10 Kilogramm steigt von bisher 10,49 Euro in der Filiale auf 12,49 Euro, ein Plus von 2,00 Euro oder 19,1 Prozent; online werden 11,49 Euro fällig, also 1,00 Euro oder 9,5 Prozent mehr, an die Packstation 11,29 Euro. Das Paket bis 20 Kilogramm steigt von 18,99 Euro auf 20,99 Euro in der Filiale, plus 2,00 Euro oder 10,5 Prozent, und auf 19,99 Euro online, plus 1,00 Euro oder 5,3 Prozent; einen Packstationsrabatt weist die Tabelle für diese Gewichtsklasse nicht aus. Das Paket bis 31,5 Kilogramm, bisher 23,99 Euro, soll in der Filiale 25,99 Euro und online 24,99 Euro kosten, plus 2,00 Euro oder 8,3 Prozent in der Filiale und plus 1,00 Euro oder 4,2 Prozent online. Auch die Transportversicherung wird teurer: bis 2.500 Euro von 6,99 auf 7,99 Euro, bis 25.000 Euro von 19,99 auf 22,99 Euro. Die BILD hat die Filialsprünge beim 10-Kilo- und 20-Kilo-Paket korrekt wiedergegeben. Den gleichbleibenden Onlinepreis bei 2 und 5 Kilogramm erwähnt sie, die neuen Preise für 31,5 Kilogramm und die Versicherung fehlen dort.

Der größere blinde Fleck liegt jedoch nicht bei einem einzelnen Centbetrag, sondern beim Produkt selbst. Auf der offiziellen Porto-2027-Seite ändert die Post nicht nur Preise, sondern Maße und Gewicht der Päckchen. Das Päckchen S darf bisher bis 2 Kilogramm schwer und bis 35 mal 25 mal 10 Zentimeter groß sein. Ab dem 1. Januar 2027 sinkt das Höchstgewicht auf 1 Kilogramm, die maximale Höhe auf 5 Zentimeter. Das Päckchen M behält die Maße 60 mal 30 mal 15 Zentimeter, darf aber ebenfalls nur noch 1 Kilogramm statt bisher 2 Kilogramm wiegen. Bisher enthalten beide Produkte laut der Übersicht weder Sendungsverfolgung noch Haftung; künftig sind beides und eine Haftung bis 20 Euro eingeschlossen. In den eigenen Fragen und Antworten erklärt die Post, die neue Höhe von 5 Zentimetern entspreche der Höhe der meisten bisher versendeten Päckchen S und damit dem typischen Bedarf. Die meisten bisherigen Päckchen lägen auch innerhalb der neuen Gewichtsgrenze von 1 Kilogramm; schwerere Sendungen könne man als Paket verschicken. Das ist die Darstellung des Unternehmens, keine unabhängige Mengenstatistik. Für Versender, deren Sendung künftig nicht mehr als Päckchen durchgeht, ist der praktische Preissprung trotzdem größer als der bloße Tarifvergleich in derselben Produktzeile. Ein 1,5 Kilogramm schweres Stück, das heute noch als Päckchen S für 4,19 Euro oder als Päckchen M für 5,19 Euro aufliefert, müsste ab Januar mindestens als Paket bis 2 Kilogramm versandt werden: online 6,19 Euro, in der Filiale 6,79 Euro. Gegenüber 4,19 Euro wären das online 2,00 Euro oder 47,7 Prozent mehr, in der Filiale 2,60 Euro oder 62,1 Prozent mehr – also mehr als die von der BILD für das Inland hervorgehobenen 23,9 Prozent beim Filial-Päckchen S, sofern die Sendung die neuen Grenzen reißt.

International trennt die offizielle Übersicht scharf. Für den Paketversand in EU-Länder gibt es laut Deutscher Post keine Änderungen bei Formaten und Preisen. Teurer werden Päckchen und Pakete in Länder außerhalb der EU. Die Pressemitteilung begründet die stärkere Spreizung zwischen Filiale und Online damit, dass für diese Sendungen elektronische Zolldaten nötig seien und die Bearbeitung in der Filiale aufwendiger sei als bei der Onlinefrankierung. Die größte Steigerung in der vorgelegten Tabelle trifft genau den Fall, aus dem die BILD ihre 56 Prozent gewinnt. Zone 4 ist in der Preisliste ausdrücklich die Russische Föderation. Das Päckchen XS dorthin, nur online angeboten, steigt von 16,99 auf 26,49 Euro, plus 9,50 Euro oder 55,9 Prozent. Die BILD-Rechnung „fast 56 Prozent“ ist also mathematisch haltbar, beschreibt aber einen einzigen Auslandstarif, nicht die typische Inlandspost. Beim Päckchen M derselben Zone steigt der Filialpreis von 24,99 auf 34,99 Euro, plus 10,00 Euro oder 40,0 Prozent, der Onlinepreis von 23,49 auf 31,49 Euro, plus 8,00 Euro oder 34,1 Prozent. Die BILD nennt für das Päckchen M die Filialzahlen 24,99 und 34,99 Euro und die 40 Prozent, ohne die Zone und das Zielland in diesem Satz zu wiederholen; die Beträge passen eindeutig nur zu Zone 4, also ebenfalls zu Russland. Andere Zonen liegen darunter, bleiben aber zum Teil spürbar: Das Päckchen XS der Zone 6 (Nordafrika, Naher Osten) steigt online von 11,99 auf 15,49 Euro, plus 29,2 Prozent, Zone 2 (Großbritannien, Schweiz) von 8,99 auf 10,99 Euro, plus 22,2 Prozent.

Die BILD macht aus demselben Vorgang die Überschrift einer allgemeinen Paketpreisexplosion und stellt die „moderate“ Sprache der Post dagegen. Die einzelnen Inlandszahlen, die sie für Filial-Päckchen S und M sowie für die Filialpakete bis 10 und 20 Kilogramm angibt, sind korrekt nachgerechnet. Korrekt ist auch, dass online frankierte und an eine Packstation adressierte Sendungen 20 Cent unter dem Onlinepreis liegen können; die offizielle Liste weitet das auf Poststation und DeinFach aus. Unvollständig bleibt der Text, weil er die neuen Päckchen-Grenzen von 1 Kilogramm und 5 Zentimetern Höhe nicht erwähnt, die Genehmigung der Bundesnetzagentur nicht nennt und die 56 Prozent nicht sofort als Russland-Tarif der Zone 4 kenntlich macht, sondern erst weiter unten im Stück. Die nächste Erhöhung 2028 ist entgegen der BILD-Zuweisung an Reuters bereits in der Post-Mitteilung enthalten. Gesondert berichtet die BILD unter Berufung auf Reuters und ein von etailment zitiertes internes Rundschreiben über geplante höhere Kosten und neue Gebühren für Geschäftskunden, darunter 2,99 Euro für einen zweiten Zustellversuch. Diese Angaben stehen nicht in der öffentlichen Privatkunden-Mitteilung und der vorgelegten Privatkunden-Preisliste; sie werden hier deshalb als gesonderter Medienbericht geführt, nicht als amtlich bestätigter Bestandteil der heutigen Privatkunden-Ankündigung.

Das Unternehmen selbst versucht, die Wirkung klein zu rechnen. Für private Haushalte blieben die Auswirkungen überschaubar, heißt es in der Mitteilung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gäben Verbraucherinnen und Verbraucher im Durchschnitt etwas mehr als 4 Euro pro Monat für Brief- und Paketdienstleistungen aus. Die geplanten Anpassungen bei Briefen und Paketen führten daher zu Mehrkosten von nicht einmal 75 Cent pro Monat. Das ist eine Konzernrechnung, die Brief und Paket zusammenfasst und einen statistischen Durchschnitt verwendet, keinen typischen Vielversender und keinen Fall, in dem ein bisheriges Päckchen künftig als Paket aufgegeben werden muss. Die Briefpreise hatte die Deutsche Post bereits am 20. Oktober angekündigt; der Standardbrief soll demnach 1,15 Euro kosten. Auch sie brauchen die Genehmigung der Bundesnetzagentur. Auf der Porto-2027-Seite sind weitere Briefänderungen ausgewiesen, etwa beim Großbrief und beim Maxibrief. Sie gehören zu dem Gesamtbild, sind aber nicht der Gegenstand der heutigen Paketankündigung und werden hier nicht zur eigentlichen Nachricht gemacht. Maßgeblich für diesen Text bleiben die vorgelegten Privatkunden-Paketpreise, die neuen Päckchen-Formate und der offene Genehmigungsvorbehalt. Ob die Tabelle zum 1. Januar 2027 unverändert in Kraft tritt, entscheidet erst die Bundesnetzagentur.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Überschrift mit dem Höchstsatz aus einem einzigen Auslandstarif macht aus einer differenzierten Preisliste schnell einen Schock. Wer nur diese Spitze liest, hält fast jede Inlandssendung für ähnlich betroffen. Das ist sie nach der vorgelegten Tabelle nicht. Der eigentliche Haken für viele Privathaushalte kann woanders liegen: beim kleineren Päckchen, das nicht mehr jede bisher übliche Sendung aufnimmt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die stärkere Trennung von Filiale und Online belohnt, wer frankieren kann, und belastet, wer den Schalter braucht. Das trifft gerade Menschen ohne App, ohne Drucker oder ohne Routine am Automaten. Ein Rabatt für die direkte Adressierung an eine Packstation ist für viele praktisch, ersetzt aber keine ehrliche Auskunft darüber, was am Schalter künftig extra kostet.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ankündigung ist noch keine endgültige Genehmigung. Die Post darf im regulierten Privatkundenbereich nicht einfach machen, was sie will, und die Behörde muss die konkreten Entgelte erst noch abschließend prüfen. Ebenso wenig ist das Wort von der moderaten Anpassung ein Befund. Maßstab bleibt die Tabelle, nicht das Beiwort in der Mitteilung.

Was meinen Sie: Zählt für Sie der Höchstsatz aus der Überschrift, oder der Preis in der Filiale und das kleinere Päckchen ab 1. Januar 2027? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Deutsche Post AG / DHL Group: Pressemitteilung zu den Paketpreisen für Privatkunden zum 1. Januar 2027 (Bonn, 13.11.2026, PDF): https://group.dhl.com/content/dam/deutschepostdhl/de/media-relations/press-releases/2026/pm-preisaenderung-paketpreise-20261113.pdf

Deutsche Post: Porto 2027 – neue Preise und Formate für Briefe und Pakete (offizielle Übersichtsseite, Abruf 13.11.2026): https://www.deutschepost.de/de/a/aenderungen2027.html

BILD: DHL erhöht Paketpreise 2027 um bis zu 56 Prozent (Uwe Freitag, 13.11.2026, 16:15 Uhr MEZ): https://www.bild.de/politik/inland/dhl-erhoeht-paketpreise-2027-um-bis-zu-56-prozent-6af70a0184c7128d8f27e419

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