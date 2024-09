Bonn-Nordstadt: Zwei Verletzte nach Messerangriff – Schussabgabe auf Tatverdächtigen – Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Polizei

Am Mittwochvormittag (04.09.2024) kam es in der Bonner Nordstadt zu einem Messerangriff. Eine Frau (43) und ein Mann (32) sollen hierbei nach dem derzeitigen Sachstand gegen 10:35 Uhr von einem Bekannten mit einem Messer verletzt worden sein. Der Mann und die Frau wurden von alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert – für sie besteht nach dem aktuellen Erkenntnisstand keine Lebensgefahr.Auf der Grundlage erster Erkenntnisse fahndeten alarmierte Polizeikräfte nach dem mutmaßlichen Täter, der schließlich in Höhe eines Schnellrestaurants angesprochen und gestellt wurde. Hierbei kam es zu einer polizeilichen Schussabgabe – der Verdächtige wurde schwer verletzt und nach erfolgter Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu dieser Situation hat das Polizeipräsidium Köln aus Neutralitätsgründen die weitergehenden Ermittlungen übernommen.Die Ermittlungen – auch vor Ort – dauern an.

Polizei Bonn