Bramfeld: Mutter mit Harpune erschossen!

Tatzeit: 15.12.2024, 02:59 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Lohkoppel

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Sonntag einen 19-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der dringend verdächtig ist, seine Mutter getötet zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) ermittelt.

Nach den ersten Erkenntnissen hatte sich der Tatverdächtige in der Nacht selbst beim Polizeinotruf gemeldet und von seiner Tat berichtet. Bei der daraufhin erfolgten Überprüfung fanden die alarmierten Beamtinnen und Beamten die 50-jährige Frau tot in der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Frau wies mehrere Spuren scharfer Gewalt an Oberkörper und Hals auf.

Der offenbar erheblich alkoholisierte Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Familienangehörigen.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, insbesondere auch zum Motiv des Tatverdächtigen, dauern an.

Polizei Hamburg