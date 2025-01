Brandmauer-Mord: Migrant ermordet CDU-Nachwuchspolitiker

Migrant ermordet CDU-Nachwuchspolitiker❗️



Ein 24-jähriger Guineer soll bereits am 14. Januar den 26-jährigen Christoph Rosenschon mit mehreren Stichen in den Hals getötet haben.



Nachdem die Staatsanwaltschaft zunächst im Dunkeln tappte, hat der Guineer am Wochenende erneut… pic.twitter.com/6r5iRGdm49