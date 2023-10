Brandstiftung in Polling: Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen möglichem extremistischen Hintergrund!

POLLING, LKR. MÜHLDORF AM INN / MÜNCHEN. Wie berichtet, kam es am frühen Morgen des 2. Oktober 2023 in Polling zu mehreren Bränden. Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Mühldorf übernahmen zunächst die ersten polizeilichen Untersuchungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Noch am selben Tag wurden die Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) übernommen, da aufgrund der ausgewählten Tatobjekte und Tatmodalitäten von einem extremistischen Hintergrund auszugehen ist.

Am 2. Oktober 2023 kam es morgens gegen 03:30 Uhr zu einem Brand im Bereich eines Firmengeländes im Gewerbegebiet in Polling. In etwa zeitgleich wurden in unmittelbarer Nähe ein weiterer Brand an der Bahnstrecke Mühldorf – Freilassing sowie ein dritter Brand in einem nahegelegenen Waldstück festgestellt. Insgesamt brannten zehn Baufahrzeuge, ein Holzrückefahrzeug sowie ein Kabelschacht. Alle Brandherde konnten durch die eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und im weiteren Verlauf abgelöscht werden. Durch die Brände wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen bei ca. 2,5 Millionen Euro.

Im Zuge der Untersuchungen wurde die Ermittlungsgruppe „Geo“, bestehend aus Beamten verschiedener Fachkommissariate der Kriminalpolizeidienststellen Traunstein und Mühldorf unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft München eingerichtet. Auch in den Tagen nach der Tat führten die Ermittler und Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts weitere Untersuchungen an den Tatorten und der näheren Umgebung durch. Gegenstand hierbei waren unter anderem die Suche, Sicherung und Auswertung von tatrelevanten Spuren sowie die Befragung von Zeugen. Durch den Informationsaustausch mit anderen bayerischen Polizeibehörden werden auch eventuelle Zusammenhänge mit weiteren ähnlich gelagerten Taten überprüft.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Generalstaatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Bevölkerung auch weiterhin um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder an jede andere Polizeidienststelle: