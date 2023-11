Da die Menschen in den USA und anderswo zunehmend COVID-19-Booster meiden, hat Brasilien begonnen, wiederholt Jabs auf Kinder zu drängen und finanzielle Sanktionen gegen diejenigen zu verhängen, die nicht bereit sind, sich daran zu halten.

Diese Woche gab die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil bekannt, dass das Land offiziell COVID-19-Impfungen zu seinem nationalen Impfprogramm hinzufügt. Das bedeutet, dass Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren ab 2024 jedes Jahr den Impfstoff erhalten müssen.

Diejenigen, die ihre Kinder nicht den Gefahren des Impfstoffs aussetzen wollen, haben keinen Anspruch mehr auf Sozialleistungen. Dazu gehört das beliebte Familienprogramm “Bolsa Familia”, auf das viele Brasilianer angewiesen sind, um ihre Familien zu ernähren. Dasselbe gilt für diejenigen, die die anderen 13 Impfstoffe, die Teil des Zeitplans sind, nicht erhalten.

In der Zwischenzeit könnte ein weiterer vorgeschlagener Gesetzentwurf bedeuten, dass Eltern, die sich weigern, ihre Kinder mit einem der erforderlichen Kinderimpfstoffe des Landes zu impfen, hinter Gittern landen könnten.

Ein Wissenschaftler und Journalist, der in Brasilien lebt, Dr. Simon Goddek schrieb auf X: “Familien, die sich nicht daran halten, müssen hohe Geldstrafen, den Verlust von Sozialhilfen wie ‘Bolsa Família’ oder noch schlimmer, ihre Kinder wegnehmen lassen”.

Er fügte hinzu: “Dies, liebe Anhänger, ist das Markenzeichen autoritärer kommunistischer Regime. Während ich das volle Ausmaß meiner Bedenken zum Ausdruck bringen könnte, könnte ich in Brasilien hinter Gittern landen, aber es ist klar, dass Politiker wie Lula Vorrang haben, ihre Taschen zu füllen, als unsere Jungen zu schützen.“

Der Schritt wurde erstmals Anfang dieses Jahres vom brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva angekündigt, der sagte, es sei eine “Frage der Wissenschaft”.

“Wenn ich zehn, fünfzig COVID-Impfungen machen muss, werde ich so viele machen, wie ich muss, weil ich mein Leben mag”, sagte Lula. “Ich denke, jeder muss das Leben seiner Kinder mögen und seine Kinder im richtigen Alter impfen lassen”.

Diese Änderung des Impfplans bedeutet, dass Eltern jetzt mit der schwierigen Entscheidung konfrontiert werden, ob sie die Risiken des Impfstoffs akzeptieren oder möglicherweise ihre Sozialleistungen verlieren. Die Impfstoffe wurden mit einer Reihe sehr schwerwiegender Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, und Kinder auf der ganzen Welt sind infolgedessen gestorben.

Die Gefahren von COVID-19-Impfstoffen bei Kindern

COVID-19-Impfstoffe wurden mit zahlreichen negativen Auswirkungen bei Menschen jeden Alters in Verbindung gebracht, von allergischen Reaktionen und Herzproblemen bis hin zum Tod. Junge Männer waren jedoch besonders anfällig für eine Nebenwirkung, insbesondere Myokarditis, eine Erkrankung, bei der sich das Herzgewebe entzündet. Wissenschaftler haben kürzlich herausgefunden, dass das Problem auf eine allgemeine Reaktion auf den Impfstoff zurückzuführen ist.

Es gab zahlreiche Berichte über Kinder, die an Herzinfarkten litten und/oder plötzlich nach der Impfung starben, darunter ein 3-jähriges Mädchen, das am Tag nach der Impfung als Kindergartenvoraussetzung in Argentinien an einem Herzinfarkt starb. Obwohl bei vielen Todesfällen junger Menschen nach der Impfung keine feste Ursache-Wirkungs-Beziehung hergestellt wurde, ist es immer noch ein besorgniserregendes Phänomen, das viele Eltern dazu veranlasst hat zu glauben, dass die Impfung das Risiko nicht wert ist.

Darüber hinaus ergab eine kürzlich von der FDA durchgeführte Studie, dass Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren, die die Pfizer- oder Moderna-mRNA-COVID-19-Impfstoffe erhielten, nach einer Impfung ein höheres Risiko für Anfälle hatten.

Da die Daten zeigen, dass die Sterblichkeitsrate von Kindern, die sich mit dem COVID-19-Virus anstecken, so niedrig wie 0,00 bis 0,01 Prozent liegt und viele Kinder dank der jüngsten Infektion bereits eine natürliche Immunität dagegen haben, entscheiden sich Eltern zunehmend dafür, ihre Kinder nicht gegen das Virus zu impfen.

