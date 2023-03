Breitungen: Herrenloser Hund von Auto auf Bundesstraße 19 erfasst!

Bereits am 23.03.2023 ereignete sich gegen 21:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 19 in Breitungen, bei dem ein Hund ums Leben kam. Ein 66-jähriger Opel-Fahrer erfasste das Tier, als dieses herrenlos über die Fahrbahn rannte. Der Autofahrer wendete seinen PKW an der nächsten Möglichkeit und wollte die Unfallstelle absichern, doch noch bevor er ankam, wurde der bereits verendete Vierbeiner von einem Lastwagen erfasst. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Hund handelte es sich um einen dunkelbraunen/schwarzen kniehohen vmtl. Labrador-Mischling. Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.