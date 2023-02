Bremen: 32-jähriger schießt auf mehrere Personen in der Innenstadt!

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Pappelstraße Zeit: 05.02.2023, 17.05 Uhr

Nach einem vorangegangen Streit schoss ein 32-Jähriger am späten Sonntagnachmittag in der Bremer Neustadt auf mehrere Personen. Ein Mann wurde dabei am Kopf getroffen und verletzt. Lebensgefahr bestand nicht, die Mordkommission ermittelt.

Fünf Männer im Alter zwischen 22, 27, 38, 55 und 64 Jahren fuhren gegen 17 Uhr in die Pappelstraße und parkten dort ihren Wagen. Laut ersten Erkenntnissen gerieten sie aus bisher ungeklärten Gründen auf der Straße mit dem 32 Jahre alten Mann in einen Streit. Die Gruppe bedrängte den Kontrahenten, woraufhin dieser zu seinem Auto lief, eine scharfe Schusswaffe holte und mehrere Schüsse auf die Personen abgab. Der 22-Jährige wurde hierbei am Kopf getroffen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Schütze flüchtete, er ist der Polizei namentlich bekannt. Die Fahndung nach ihm, die Aufklärung der Hintergründe und die weiteren Ermittlungen dauern.