Bremen: 62 Jahre alte Frau in Klinik von 41-jähriger Frau getötet!

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Züricher Straße Zeit: 24.12.24, 12 Uhr

Eine 41 Jahre alte Frau steht im dringenden Tatverdacht, Heiligabend eine 62-Jährige in einem Klinikum in Bremen Osterholz getötet zu haben. Die Mordkommission ermittelt.

Die beiden Frauen waren Patientinnen in der psychiatrischen Einrichtung in der Züricher Straße. Aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen gerieten sie in einen Streit. Im weiteren Verlauf erwürgte die 41-Jährige ihre ältere Kontrahentin. Die durch das Klinikpersonal eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, sodass letztlich der Tod der 62 Jahre alten Patientin durch einen Arzt festgestellt wurde. Die Tatverdächtige wurde festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Pressestelle Polizei Bremen