Symbolfoto – Bild KI-generiert

Bremen – Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die Bremer Raumfahrtfirma OHB System AG als Hauptauftragnehmerin für die Mission ClearSpace-1 ausgewählt. Der Vertrag über mehr als 102 Millionen Euro wurde am 17. November auf der Space Tech Expo Europe in Bremen unterzeichnet. Ein von OHB geführtes Konsortium soll einen Service-Satelliten bauen, der den ausgedienten ESA-Satelliten PROBA-1 autonom ansteuert, mit vier Roboterarmen einfängt und gemeinsam mit ihm kontrolliert in der Erdatmosphäre verglüht. Der Start ist für 2030 vorgesehen.

Stand: 19:49 Uhr MEZ

Das geht aus Mitteilungen der OHB hervor. Der Service-Satellit soll PROBA-1 nach dem Ende von dessen Mission autonom ansteuern. Optische und funkbasierte Sensoren erfassen Lage, Rotation und Bewegung des Ziels, danach schließen sich vier Roboterarme um den Satelliten und fixieren ihn. Die Fangtechnik liefert das Schweizer Unternehmen ClearSpace; weitere Partner sind unter anderem die OHB-Tochter OHB Sweden. Weil PROBA-1 nicht für ein solches Manöver gebaut wurde und nicht mit dem Service-Satelliten kommuniziert, müssen Annäherung und Einfang weitgehend selbstständig ablaufen. Anschließend werden beide Raumfahrzeuge kontrolliert zum Wiedereintritt gebracht und verglühen. ClearSpace-1 kann danach keine weiteren Objekte mehr einsammeln.

Ursprüngliches Ziel der Mission war ein ausgedienter VESPA-Raketenadapter. Im Jahr 2023 wurde dieses Objekt durch eine Kollision mit Weltraumschrott beschädigt, danach richtete die ESA die Mission auf den eigenen Technologiesatelliten PROBA-1 aus. PROBA-1 war 2001 gestartet und hatte den regelmäßigen Betrieb 2022 beendet. Die Vorentwicklungsphase schloss das Konsortium im März 2025 ab. OHB-Chefin Chiara Pedersoli spricht von einer Aufgabe, die „in dieser Form bislang noch nie im All umgesetzt wurde“. ESA-Direktor Rolf Densing betont, man beseitige zugleich einen eigenen Satelliten und demonstriere erstmals, wie sich ein Raumfahrzeug einem nicht vorbereiteten Ziel nähern, es einfangen und sicher zurückbringen lässt.

Wie voll der Orbit bereits ist, belegen die Zahlen des Space-Debris-Office in Darmstadt, Stand 17. November: Rund 47.380 Objekte werden regelmäßig verfolgt und katalogisiert. Das Modell MASTER-8 der ESA schätzt außerdem etwa 1,5 Millionen Schrottteile zwischen 1 und 10 Zentimetern sowie 230 Millionen Teile zwischen 1 Millimeter und 1 Zentimeter. Schon kleine Bruchstücke können Satelliten zerstören und dabei neuen Schrott erzeugen. Langfristig will die ESA solche Einsätze als kommerzielle Dienstleistung etablieren; die jetzige Mission bleibt zunächst ein einmaliger Nachweis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Es ist richtig, dass Europa endlich aufräumt, statt den Orbit weiter zuzumüllen. Aber eine einmalige Vorführ-Mission ist noch keine Müllabfuhr. Wer den Eindruck erweckt, oben werde demnächst regelmäßig gesammelt, verspricht mehr, als diese Mission halten kann.

KOMMENTAR / MEINUNG: Beachten muss man auch, wer hier wirklich die Kralle baut: Die Führung liegt in Bremen, die Fangtechnik kommt aus der Schweiz. Aus einem europäischen Gemeinschaftsprojekt eine rein deutsche Heldengeschichte zu machen, greift zu kurz.

KOMMENTAR / MEINUNG: Teuer ist das Vorhaben trotzdem gut angelegt. Jeder weitere Zusammenstoß im Orbit erzeugt neuen Schrott – und der fällt im Zweifel nicht nur oben, sondern auch unten auf Dächer. Wer Satelliten startet, muss auch für deren Abholung sorgen.

Aufräumen im All ist keine PR-Übung – es ist eine Pflicht!

Quellen:

OHB – Aufräumen im All: OHB gewinnt ESA-Auftrag über EUR 102 Mio. für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll, 17.11.2026: https://www.ohb.de/aktuelles/ohb-gewinnt-esa-auftrag-uber-eur-102-mio-fur-europas-erste-mission-zur-aktiven-entfernung-von-weltraummull

ESA – ClearSpace-1 ready to be built, 17.11.2026: https://www.esa.int/articles/about-us/directorates/operations/space-safety/clean-space/clearspace-1-ready-to-be-built

ESA Space Debris Office – Space Environment Statistics, Stand 17.11.2026: https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/

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