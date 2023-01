Bremerhaven: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde, kam es am gestrigen Montagabend im Bremerhavener Ortsteil Klushof.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 20.25 Uhr in der Dionysiusstraße nahe der Lutherschule zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden. Hierbei wurde auch ein Messer eingesetzt und dadurch ein 17- sowie ein 18-Jähriger so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie Fußstreifen der Polizei Bremerhaven konnten die Beamten einen flüchtigen mutmaßlichen Täter stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme des 17-Jährigen wurden zwei Polizisten leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in diesem Fall und prüfen momentan Haftgründe gegen den Tatverdächtigen.

Rückfragen bitte über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Bremen.

Polizei Bremerhaven