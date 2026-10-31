BRENNENDE BARRIKADEN, BÖLLER AUF POLIZISTEN! GEN-Z-PROTESTE KIPPEN AM ABEND – WASSERWERFER IN KÖLN UND HAMBURG!

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Hamburg – Brennende Barrikaden am Steindamm, Böller und Flaschen in Richtung Polizei, Wasserwerfer in Köln und Hamburg, Eierwürfe in Berlin! Was am Samstagnachmittag als bundesweiter Jugendprotest unter dem Motto „Gen Z regelt“ begann, ist am Abend in mehreren deutschen Großstädten gekippt. BILD spricht in seinem Live-Ticker von einer Lage, die sich „von Minute zu Minute“ zuspitze. Wir haben die Meldungen mit Polizeiangaben und anderen Medien abgeglichen – was stimmt, was ist übertrieben, und was ist bislang nur eine Behauptung?

Der Reihe nach. Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, hatte die Initiative „Gen Z regelt“ zu Protesten in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. In Berlin, Köln, Frankfurt am Main und München organisierte die Initiative die Kundgebungen nach eigenen Angaben selbst, in den übrigen Städten konnten sich Interessierte örtlichen Initiativen anschließen – für deren Inhalte und Organisation erklärte sich das zentrale Team laut dpa ausdrücklich nicht zuständig. Gefordert werden laut tagesschau.de und NDR unter anderem mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, mehr Klimaschutz und ein klares Nein zur Wehrpflicht sowie zum Ausbau staatlicher Überwachung. Sicherheitsbehörden hatten im Vorfeld vor einer möglichen Unterwanderung durch linksextreme Kräfte gewarnt. Zahlreiche Geschäfte – unter anderem in Hamburg, Frankfurt und Berlin – hatten ihre Schaufenster vorsorglich mit OSB- und Sperrholzplatten verbarrikadiert. Wir hatten darüber bereits berichtet.

Die BILD-Zeitung eröffnet ihren Live-Ticker mit der Behauptung, „seit dem frühen Nachmittag“ seien „in 30 deutschen Städten mehr als 100.000 Menschen auf der Straße“ gewesen. Diese Zahl ist nach unserer Recherche bislang durch keine offizielle Stelle belegt. Eine bundesweite Gesamtzahl von Polizei oder Innenministerien gibt es bis Redaktionsschluss nicht. Die Deutsche Presse-Agentur bilanzierte vielmehr, der Zulauf sei „niedriger als von den Organisatoren erhofft“ gewesen. Auf der Website der Initiative hatten zuvor laut tagesschau.de mehr als 182.100 Menschen per Mausklick ihre Teilnahme angekündigt. Die Zahlen, die die Polizei vor Ort nannte, lagen deutlich darunter: Berlin in der Spitze rund 5.000 (die Organisatoren sprachen von 11.000), Frankfurt am Main rund 8.000, München laut einem Zwischenstand etwa 4.000, Leipzig rund 6.500, Hannover rund 5.800, Dresden rund 2.500 (dpa-Reporter schätzten etwa 3.000), Stuttgart laut BILD 3.000, Düsseldorf 2.500, Nürnberg rund 2.000, Bremen rund 1.600, Mainz 1.200 und Göttingen in der Spitze etwa 800. In Hamburg nannte die Polizei zunächst eine Zahl „im mittleren vierstelligen Bereich“, das Organisationsteam sprach von 6.000 bis 7.000. In Köln blieb die Teilnehmerzahl laut Polizei „deutlich“ unter den angemeldeten 15.000. Die BILD-Zahl von über 100.000 bleibt damit eine Angabe von BILD – nachprüfbar ist sie derzeit nicht.

Korrektur in eigener Sache: In unserem früheren Bericht zu Frankfurt am Main hatten wir uns auf die damals jüngste Polizeischätzung von rund 2.500 Teilnehmern gestützt. Auch BILD meldete um 16:30 Uhr, gegen 15 Uhr seien „rund 2500 Demonstranten“ in Frankfurt unterwegs gewesen. Diese Zahl ist inzwischen überholt: Im Laufe des Nachmittags wuchs der Zug nach Schätzung der Polizei auf rund 8.000 Menschen an, die Veranstalter sprachen von etwa 9.000 bis 10.000. Das berichten dpa, die Frankfurter Rundschau und TAG24 übereinstimmend. Das gehört zur Wahrheit dazu – auch wenn es nicht ins Bild vom leeren Mainufer passt.

Jetzt zu den Ausschreitungen. Am heftigsten traf es nach übereinstimmenden Berichten Hamburg. Dort hatten schwarz gekleidete und teils vermummte Personen laut dpa in der Nähe des Hauptbahnhofs rot-weiße Baustellenabsperrungen aus ihren Verankerungen gerissen und auf die Straße geworfen. Später wurden die Plastikteile am Steindamm im Bereich der U-Bahn-Station Lohmühlenstraße angezündet. Die Polizei teilte auf ihrem WhatsApp-Kanal mit, Einsatzkräfte seien mit Pyrotechnik und Baustellenmaterial beworfen worden, die Bereitschaftspolizei gehe mit „unmittelbarem Zwang“ dagegen vor. Pfefferspray kam zum Einsatz, das Feuer wurde mit einem Wasserwerfer gelöscht. Laut NDR flogen am Steindamm in St. Georg Böller, Steine und Bauzäune in Richtung der Beamten, eine Barrikade wurde errichtet und angezündet. Die Demonstration wurde am Abend beendet. Örtliche Medien berichteten danach von weiteren Barrikaden aus Baken, E-Rollern und Mülltonnen, die Polizei sprach von mehreren „Kleinfeuern“.

BILD ergänzt um 17:58 Uhr, hinter dem Hamburger Hauptbahnhof sei eine Gruppe Polizisten von einer Menschenmenge umringt, beschimpft und mit Flaschen sowie „Sprengkörpern“ beworfen worden – so schildern es die BILD-Reporter vor Ort. Bereits um 17:28 Uhr hatte BILD gemeldet, in sozialen Netzwerken werde dazu aufgerufen, sich am Hauptbahnhof „zum Randalieren“ zu treffen. Welche Accounts das waren und wie viele Menschen dem gefolgt sind, schreibt BILD nicht. Eine Bestätigung durch die Polizei lag uns dafür bis Redaktionsschluss nicht vor.

Köln: Dort hatte die Polizei laut WDR und BILD wegen Vermummung und Pyrotechnik einzelner Teilnehmer den geplanten Demonstrationszug kurzfristig abgesagt, die Versammlung lief zunächst als Standkundgebung am Konrad-Adenauer-Ufer weiter. Nach FAZ-Angaben setzte sich gegen 15:30 Uhr ein Teil der Demonstranten eigenmächtig Richtung Innenstadt in Bewegung – gegen den ausdrücklichen Appell einer Rednerin von der Bühne. Nachdem die Versammlungsleitung die Kundgebung beendet hatte, versuchten Teilnehmer laut FAZ, die Polizeikette zu durchbrechen, es flogen Böller, Farbtöpfe wurden angezündet. Die Polizei setzte zwei Wasserwerfer ein. Laut Innenministerium richtete sich der Einsatz gegen „gewaltbereite Demonstranten“. BILD meldet um 17:53 Uhr zusätzlich, Vermummte „sollen“ Steine geworfen haben. Diese Steinwürfe sind bislang eine Darstellung von BILD, eine Bestätigung der Kölner Polizei haben wir dazu nicht gefunden.

Berlin: Am Brandenburger Tor blieb es nach Polizeiangaben friedlich, rund 5.000 Menschen nahmen in der Spitze teil. Die Berliner Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 1.500 zusätzlichen Beamten im Einsatz, laut dpa gab es eine vorläufige Festnahme. Die Organisatoren von „Gen Z regelt“ hatten sich im Vorfeld ausdrücklich von einer zweiten Versammlung am Rosenthaler Platz distanziert. Genau dort kippte am frühen Abend die Stimmung. Laut rbb waren dort ein „schwarzer Block“ und Sprechchöre wie „Ganz Berlin hasst die Polizei“ zu hören, gegen 17:45 Uhr flogen Böller auf Polizeikräfte. Der Tagesspiegel und dpa berichten von Eierwürfen nahe den Hackeschen Höfen. BILD meldet zusätzlich Flaschenwürfe – eine Flasche sei direkt vor BILD-Reporterin Isabel Pfannkuche aufgeschlagen – sowie einen Wasserwerfer, den die Polizei an der Ecke Torstraße/Friedrichstraße in Position gebracht habe. Zur Teilnehmerzahl gibt es unterschiedliche Angaben: BILD zitiert Polizeisprecher Jörn Iffländer mit rund 500 Teilnehmern, rbb nannte nach Polizeiangaben zunächst etwa 300. Am Rand der Strecke wurde laut BILD ein silberner BMW mit roter Farbe und dem Schriftzug „Eat the rich“ beschmiert. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Frankfurt am Main: Hier lief der Zug laut Polizei zunächst ohne nennenswerte Zwischenfälle, wurde aber wegen gezündeter Pyrotechnik zweimal angehalten. Die Polizei nahm laut FAZ eine 18-jährige Person fest, die im Verdacht steht, Pyrotechnik gezündet zu haben – für sie gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Das Polizeipräsidium meldete zudem eine körperliche Auseinandersetzung innerhalb des Zuges. Am frühen Abend eskalierte die Lage im hinteren Teil der Demonstration: Laut FAZ warf eine Gruppe Steine und Pyrotechnik auf Beamte, die Polizei fuhr einen Wasserwerfer vor und trennte die Gruppe ab. Teilnehmer skandierten demnach „Ganz Frankfurt hasst die Polizei“.

Stuttgart: Die Polizei selbst erklärte laut dpa, die Demonstration sei „nicht friedlich“ verlaufen. Teilnehmer hätten Flaschen und Pyrotechnik auf Beamte geworfen, der Zug sei mehrfach wegen Vermummung und Abweichungen von der Route gestoppt worden. Auch nach dem offiziellen Ende blieben zahlreiche Menschen auf dem Marienplatz, die Polizei war „mit starken Kräften vor Ort“. Die befürchteten großen Ausschreitungen blieben aber laut Polizei aus. BILD berichtet zudem von Eierwürfen auf Polizisten – mit dem Zusatz „sollen“.

Sachsen: In Leipzig zogen laut Polizei rund 6.500 Menschen vom Augustusplatz durch die Innenstadt. Laut MDR wurde teils Pyrotechnik abgefeuert, Reporter beobachteten einen „schwarzen Block“ Richtung Connewitz. BILD meldet um 18:00 Uhr den Einsatz von Pfefferspray nach der Demo. In Dresden brannten laut BILD neben dem Protestzug Papiercontainer, ein Polizist löschte. BILD schreibt, die Veranstaltung habe sich „in eine komplette linke Demo verwandelt“, Teilnehmer hätten „Free Maja“ gerufen. Das ist eine Einschätzung von BILD. Laut dpa waren in Dresden auch viele ältere Menschen dabei, auf Plakaten stand „Bildung statt Bomben“.

Und die anderen Städte? In Mainz demonstrierten laut Polizei rund 1.200 Menschen auf dem Gutenbergplatz, anschließend zogen mehrere hundert Teilnehmer in einem nicht angemeldeten Zug zum Hauptbahnhof – laut Polizei „weitestgehend friedlich“. In Düsseldorf geriet der Zug laut BILD auf der Königsallee kurz ins Stocken, weil die Spitze falsch abgebogen sei. In Hannover verlief die Demo laut NDR und Polizei weitgehend friedlich, eine Frau wurde aus dem Zug geholt, weil sie Pyrotechnik gezündet haben soll. In Göttingen blieb laut Polizei alles friedlich. In Bremen sollen laut Radio Bremen Böller gezündet worden sein.

Ein Wort zu den Verletzten: BILD verbreitete in seiner Eilmeldungszeile „Böllerverletzte in Hannover“. Eine Bestätigung dafür haben wir weder bei der Polizei Hannover noch im NDR-Liveticker gefunden – dort ist von einem weitgehend friedlichen Verlauf die Rede. Bestätigt ist dagegen ein Fall aus Nürnberg: Dort wurde laut Polizeipräsidium Mittelfranken ein Versammlungsteilnehmer verletzt, möglicherweise durch einen Böllerwurf. Der Rettungsdienst versorgte die Person, zur Schwere der Verletzung gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei stoppte den Zug kurzzeitig. Eine bundesweite Bilanz zu verletzten Beamten oder Demonstranten lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

Der Blick nach Frankreich, auf den sich viele Demonstranten in Deutschland ausdrücklich beziehen – in Leipzig stand laut MDR auf einem Plakat „Kämpfen wie die Jugend in Frankreich“: Dort gingen am Samstag laut französischem Innenministerium rund 320.000 Menschen auf die Straße, davon 70.000 in Paris. Die Jugend-Gewerkschaften sprachen von einer halben Million. Rund 70.000 Polizisten und Gendarmen waren im Einsatz. Laut AFP-Reportern kam es am Ende des Pariser Zuges an der Porte de Charenton zu Zusammenstößen, Pflastersteine wurden auf Polizisten geworfen, mindestens ein Brandsatz flog. In Bordeaux brannten laut BILD Barrikaden. BILD meldet außerdem, die Beine eines französischen Polizisten hätten „in Flammen“ gestanden. Angaben zu Ort und Verletzungen nennt BILD nicht, eine unabhängige Bestätigung haben wir dafür bis Redaktionsschluss nicht gefunden.

Fassen wir zusammen: Die große Mehrheit der Demonstranten blieb nach allen vorliegenden Polizeiangaben friedlich – das betonen tagesschau.de, BR24 und dpa ausdrücklich. Gleichzeitig ist ebenso klar: In Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Leipzig musste die Polizei gegen Teilnehmer vorgehen, die Pyrotechnik, Flaschen, Böller und Baustellenmaterial auf Einsatzkräfte warfen. Wer die Täter waren, ob es sich um organisierte Gruppen handelte und wie viele Festnahmen und Verletzte es am Ende gibt, müssen die Polizeibilanzen der kommenden Stunden zeigen. Bis dahin gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss es den Organisatoren lassen: Sie wollten einen friedlichen Protest für Bildung, Klima und bezahlbares Leben – und haben sich vorher sogar brav von der Abend-Demo distanziert. Hat ja wunderbar geklappt. Kaum war die Bühne abgebaut, übernahmen in mehreren Städten diejenigen das Kommando, die unter „Bildungsoffensive“ offenbar das Werfen von Baustellenbaken verstehen. Wer Halloween als Demo-Termin wählt, darf sich über Masken jedenfalls nicht wundern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und dann wäre da noch die Zählerei. Die einen klicken online auf „Ich bin dabei“, die anderen addieren im Live-Ticker großzügig nach oben, und am Ende weiß niemand so genau, wie viele eigentlich auf der Straße standen. Ehrlich gesagt: Auch wir haben uns heute bei Frankfurt korrigieren müssen. Ein bisschen mehr Demut bei Zahlen stünde allen gut – Veranstaltern, Boulevard und uns selbst eingeschlossen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende stehen wieder die Polizisten im Regen, mit Eiern am Helm und Böllern vor den Füßen, während Ladenbesitzer ihre Schaufenster mit Holz zunageln wie vor einem Orkan. Die Jugend fordert zu Recht eine Zukunft. Nur: Brennende Mülltonnen sind kein Zukunftsprogramm, sondern das beste Geschenk für alle, die die berechtigten Anliegen dieser Generation ohnehin nicht ernst nehmen wollen. Schade drum!

Wir bleiben dran und berichten, sobald die Polizeibilanzen vorliegen! Was meinen Sie: Friedlicher Jugendprotest mit ein paar Störern – oder lief da von Anfang an etwas aus dem Ruder? Schreiben Sie es uns!

Quellen:

BILD – Live-Ticker: Die Angst vor der Eskalation bei den GenZ-Protesten (31.10.2026): https://www.bild.de/news/inland/live-ticker-die-angst-vor-der-eskalation-bei-den-genz-protesten-6ae57fd0aedea8cd9ffbef16

tagesschau.de – GenZ-Proteste: Tausende demonstrieren für soziale Gerechtigkeit: https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/gen-z-proteste-114.html

FAZ – Liveticker Gen-Z-Proteste: Polizei setzt Wasserwerfer in Köln ein – Brennende Baken in Hamburg: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/liveticker-gen-z-proteste-polizei-setzt-wasserwerfer-in-koeln-ein-brennende-baken-in-hamburg-faz-201635936.html

FAZ – Gen-Z-Demos in Frankfurt: Polizei rückt mit Wasserwerfern vor: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/gen-z-demos-in-frankfurt-polizei-rueckt-mit-wasserwerfern-in-frankfurt-vor-aktuelle-nachrichten-aus-frankfurt-hessen-faz-19735361.html

TAG24 – „Gen Z regelt“-Demo in Frankfurt: Pyrotechnik und Schlägerei, eine Person festgenommen: https://www.tag24.de/frankfurt/lokales/gen-z-regelt-demo-in-frankfurt-pyrotechnik-und-schlaegerei-eine-person-festgenommen-3544740

Frankfurter Rundschau – Gen-Z-Protest in Frankfurt: Mehr als 8000 Menschen demonstrieren: https://www.fr.de/frankfurt/gen-demo-in-frankfurt-im-live-ticker-polizei-grosseinsatz-zr-94567626.html

TAG24 – Ausschreitungen bei „Gen Z regelt“-Demo in Hamburg: https://www.tag24.de/thema/demonstration/ausschreitungen-bei-gen-z-regelt-demo-polizei-muss-einschreiten-3543788

NDR – Liveticker zu „Gen Z regelt“: Demos in Hannover, Göttingen und Bremen: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/liveticker-zu-gen-z-regelt-pyrotechnik-auf-hannover-demo-gezuendet,genz-124.html

rbb24 – Demo „GenZ hat genug!“: Angespannte Stimmung am Rosenthaler Platz: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/10/demo-gen-z-hat-genug-rosenthaler-platz-polizei.html

Tagesspiegel/dpa – Eierwürfe bei Demonstration nahe Hackescher Höfe in Berlin: https://www.tagesspiegel.de/berlin/dpa-jugendprotest-eierwurfe-bei-demonstration-nahe-hackescher-hofe-in-berlin-16224533.html

Berliner Zeitung – Liveblog zu den Gen-Z-Protesten in Berlin: https://www.berliner-zeitung.de/article/gen-z-proteste-in-berlin-liveblog-10547017

MOZ/dpa – Bilanz der „GenZ“-Proteste: Weniger als erwartet: https://www.moz.de/nachrichten/politik/bilanz-der-genz-proteste-weniger-als-erwartet-gehen-in-deutschen-staedten-auf-die-strasse-79632418.html

SZ/dpa – Polizei: Kein friedlicher Protest in Stuttgart: https://www.sueddeutsche.de/politik/gen-z-demonstriert-polizei-kein-friedlicher-protest-in-stuttgart-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261031-930-923951

t-online/dpa – Nürnberg: Verletzter bei Jugend-Demo: https://nuernberg.t-online.de/region/nuernberg/id_101506710/nuernberg-verletzter-bei-jugend-demo.html

MDR – Gen-Z-regelt-Proteste in Leipzig, Dresden, Magdeburg und Erfurt: https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/demos-jugend-bildung-klimaschutz-wehrpflicht,gen-z-regelt-proteste-102.html

BR24 – Polizei meldet einige Zwischenfälle mit Pyrotechnik bei Jugendprotesten: https://www.br.de/nachrichten/meldung/polizei-meldet-einige-zwischenfaelle-mit-pyrotechnik-bei-jugendprotesten%2C30081efd8

ZDFheute – Gen-Z-Proteste in Deutschland: Liveblog: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/gen-z-proteste-deutschland-liveblog-100.html

France 24 – Acte III: 320 000 manifestants en France selon le ministère de l’Intérieur: https://www.france24.com/fr/france/20261031-31-octobre-en-direct-70-000-policiers-mobilis%C3%A9s-pour-un-acte-iii-%C3%A0-risque-tr%C3%A8s-%C3%A9lev%C3%A9-en-pleine-f%C3%AAte-d-halloween

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