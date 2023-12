Das britische Mainstream-Medienunternehmen Telegraph hat in einem Bericht bestätigt, dass einer von vier Personen eine “unbeabsichtigte Immunantwort” durch den Erhalt der mRNA Wuhan-Coronavirus (COVID-19)-Impfstoffe erlebte.

Der Bericht basierte auf den Ergebnissen einer neuen Studie, die in der hoch angesehenen, von Experten begutachteten britischen wissenschaftlichen Zeitschrift Nature von einem Team von Forschern der Medical Research Council Toxicology Unit der Universität Cambridge veröffentlicht wurde. (Verwandte: DEPOP OP: Eine Million COVID-Geimpfte starben im vergangenen Jahr in England, verglichen mit nur 61.000 Ungeimpften.)

Die Technologie hinter den mRNA-Impfstoffen ermöglicht es Wissenschaftlern, Proteine im Körper zu erzeugen, angeblich ohne dass das Immunsystem diese synthetisierten Materialien angreift, aber dem Immunsystem eine schnelle Möglichkeit bietet, bestimmte Viren zu erkennen. Diese Technologie war das Rückgrat der impfstoffbasierten Reaktion auf die COVID-19-Pandemie.

Eine der Möglichkeiten, wie die mRNA-Impfstoffe angeblich ein stärkeres Immunsystem entwickeln, ist die Optimierung eines proteinkodierenden Gens, das als Uridin-Monophosphat-Synthase bekannt ist. Aber die Cambridge-Forscher haben herausgefunden, dass, wenn dieses Protein optimiert wird und einen teilweise synthetischen Code erzeugt, die Proteinherstellungsmaschine im Körper manchmal mit den erstellten Analoga kämpfen kann.

Dies kann dazu führen, dass der Immunprozess stottert und ein Buchstabe im genetischen Code übersprungen wird. Der Prozess, bekannt als Frameshifting, wirft die Art und Weise, wie der Code interpretiert wird, aus, da er sich auf Gruppen von drei Basen, bekannt als Codons, stützt, die in der richtigen Reihenfolge gelesen werden.

Im Fall der mRNA-COVID-19-Impfstoffe führt es zur Schaffung neuer Proteine, die der Körper angreift, was zu der oben genannten “unbeabsichtigten Immunantwort” führt. Das Cambridge-Team fand heraus, dass diese nachteilige Wirkung bei 25 bis 30 Prozent der Menschen auftrat, die die mRNA-Impfstoffe von Big-Pharma-Unternehmen wie Pfizer und Moderna erhielten.

Britische Medien versuchen immer noch, die Auswirkungen von COVID-19-Impfstoffen herunterzuspielen

Die neue Studie ist nur die neueste in einer Reihe von Studien, die die nachteiligen und oft tödlichen Auswirkungen der Einnahme der COVID-19-Impfstoffe belegen, insbesondere solche, die auf der mRNA-Technologie basieren.

Trotz der Berichterstattung darüber tut der Telegraph immer noch alles, um zu versuchen, den Schaden, den die Impfstoffe anrichten können, herunterzuspielen und zu behaupten, dass die COVID-19-Impfstoffe im Allgemeinen harmlos sind.

Erstens behauptete Joe Pinkstone, der Wissenschaftskorrespondent des Telegraph, dass trotz der Fehler, die durch die mRNA-Impfstoffe im Körper verursacht wurden, “keine Nebenwirkungen entstanden sind”.

“Der Impfstoff ist gut genug gelesen, um den starken Schutz gegen das Coronavirus zu schaffen, sagen die Wissenschaftler, aber das Frameshifting-Problem schafft das, was bisher ein unbekannter Off-Target-Effekt war”, fuhr Pinkstone in seinem Bericht fort.

Pinkstone zwangte sogar James Thaventhiran, den leitenden Autor des Berichts, zu behaupten, dass es trotz der Studie keine Beweise dafür gibt, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe am Ende “Schurkenproteine” erzeugen können, die Chaos im Körper verursachen. Sie argumentieren, dass alle Studien mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen und anderen mRNA-basierten Therapeutika in der Lage gewesen wären, diese Probleme in den frühen Stadien zu erkennen.

“Die Forschung hat zweifelsfrei gezeigt, dass die mRNA-Impfung gegen COVID-19 sicher ist“, sagte Thaventhiran. “Milliarden von Dosen der Moderna- und Pfizer-mRNA-Impfstoffe wurden sicher geliefert und retten weltweit Leben”.

