BRUCHLANDUNG AUF DER SONNENTERRASSE! GLEITSCHIRM-DRAMA SCHOCKT URLAUBSORT IN DEN ALPEN

Alpbach – Dieser Flug endete nicht mit einer sanften Landung auf der Wiese, sondern mitten im Urlaubsidyll: Eine deutsche Gleitschirmfliegerin krachte beim Landeanflug direkt auf die Terrasse eines Restaurants. Augenzeugen trauten ihren Augen kaum, als sich der Schirm plötzlich senkte und die Frau statt auf der vorgesehenen Fläche zwischen Tischen und Stühlen aufkam. Aus einem ruhigen Nachmittag in den Bergen wurde innerhalb von Sekunden ein dramatischer Notfall.

Dabei hatte alles nach einem perfekten Flugtag ausgesehen. Bei ruhigem Wetter startete die Urlauberin von den Höhen der Kitzbüheler Alpen und glitt in Richtung Tal. Doch kurz vor der Landung kam es zu einem unerwarteten Höhenverlust. Der Schirm verlor plötzlich an Tragkraft, der angepeilte Landeplatz wurde verfehlt, und die Pilotin stürzte in den Außenbereich eines Gastronomiebetriebs. Der Gleitschirm blieb schließlich auf dem Dach liegen – ein Bild wie aus einem Katastrophenfilm.

Gäste reagierten geistesgegenwärtig, eilten sofort zur Verletzten und leisteten Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Frau war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach ersten Angaben hatte sie sich bei der Landeeinteilung verschätzt. Für die Urlauber und Einheimischen bleibt ein Schockmoment, der zeigt, wie schnell selbst bei scheinbar idealen Bedingungen aus einem Panorama-Flug ein gefährlicher Absturz werden kann.

