Brutale Krebs-Odyssee: Wie ein Klinikfehler Frauen durch die Hölle schickt

Im Klinikum Bremen-Mitte ist ein medizinischer Albtraum wahr geworden, der jede Vorstellung von Sicherheit im deutschen Gesundheitswesen erschüttert. Frauen, die um ihr Leben fürchteten, vertrauten der Diagnose eines zertifizierten Brustzentrums – und wurden monatelang mit brutalen Chemo- und Antikörpercocktails traktiert, die sie nie hätten bekommen dürfen. Statt gezielter Therapie hagelte es Infusionen, Spritzen und Kontrolltermine, die nicht Krebs bekämpften, sondern gesunde Körper angreifen. Hinter den Kulissen: falsch interpretierte Tumormarker, eine Ärztin, die Gewebeproben falsch einstufte, und eine Klinikleitung, die erst reagierte, als der Schaden längst angerichtet war. Was als Hightech-Medizin verkauft wird, entpuppt sich für die Betroffenen als zerstörerischer Blindflug im weißen Kittel.

Für die Patientinnen verwandelte sich der Alltag in ein endloses Martyrium aus Übelkeit, Durchfällen, Schmerzen, Haarausfall, tauben Gliedmaßen und der ständigen Angst vor dem nächsten Schub an Nebenwirkungen. Jede neue Infusion stand für ein weiteres Stück verlorener Lebensqualität, jede durchwachte Nacht für die Frage, ob der eigene Körper überhaupt noch einmal zur Normalität zurückfinden kann. Frauen wie Sabine Haverkamp berichten von Tagen, an denen jede Stunde zum russischen Roulette wurde: Kommt heute der Brechreiz, bricht die Stimme weg, versagen die Nerven in Händen und Füßen? Am bittersten: All diese Qualen dienten nicht einmal dem Kampf gegen eine real drohende Tumoraggressivität – sie waren Folge eines Fehlers, eines falschen Kreuzchens, einer schlampigen Interpretation im Labor. Vertrauen in Medizin und Klinik wich einem Gefühl, als Versuchsperson in einem System missbraucht worden zu sein, das Fehler erst dann ernst nimmt, wenn die Presse darüber berichtet.

Jetzt verspricht der Klinikverbund „Gesundheit Nord“ Aufarbeitung, Vier-Augen-Prinzip, zusätzliche Kontrollen und Gespräche mit den Betroffenen – Worte, die für die betroffenen Frauen wie Hohn klingen müssen. Denn ihre Nervenschäden gehen nicht weg, ihre seelischen Wunden bleiben, ihr Vertrauen ist irreparabel zerstört. Während Pressesprecher und Chefärzte von „nicht optimalen Therapien“ und „überversorgten Patientinnen“ reden, kämpfen die Opfer mit bleibenden Schäden, Angst vor Spätfolgen und dem Gefühl, im falschen Film zu sein. Dieser Skandal zeigt auf grausame Weise, wie dünn die Decke zwischen High-End-Medizin und menschenverachtender Fehlbehandlung ist: Ein einziger systematisch nicht bemerkter Irrtum – und aus einem zertifizierten Brustzentrum wird für Dutzende Frauen der Ort, an dem ihnen nicht der Krebs, sondern die falsche Therapie das Leben zertrümmert.