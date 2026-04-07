BRUTALE PRÜGEL-ATTACKE IN DER S-BAHN 10 MÄNNER BELÄSTIGEN ZWEI FRAUEN! – HELFER ERLITT GESICHTSFRAKTUREN!

Die Schande von BERLIN-Wildau– Schockierende Szenen in einer S-Bahn: Mehrere Männer belästigen zwei junge Frauen – doch als ein mutiger Fahrgast eingreift, eskaliert die Lage völlig! Statt Einsicht folgt blanke Gewalt. Der couragierte Mann stellt sich schützend vor die Frauen, fordert die Gruppe auf, sofort aufzuhören. Doch die Situation kippt in Sekunden – die Stimmung wird aggressiv, die Täter schlagen zu!

Was dann passiert, ist kaum zu fassen: Mehrere Angreifer gehen gemeinsam auf den Helfer los, prügeln brutal auf ihn ein – mitten in der fahrenden Bahn! Fahrgäste werden Zeugen der schockierenden Szenen, doch alles geht rasend schnell. Der Mann hat keine Chance gegen die Überzahl. Die Täter schlagen weiter, bis er schwer verletzt zurückbleibt.

Am Bahnhof kann sich das Opfer schließlich aus der Bahn retten. Erst später wird der Notruf abgesetzt. Die Diagnose ist erschütternd: schwere Verletzungen im Gesicht, Krankenhaus! Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, sichert Videoaufnahmen und sucht dringend Zeugen – vor allem die beiden Frauen, denen der Mann helfen wollte. Berlin fragt sich: Wie konnte es so weit kommen?

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