BRUTALER HINTERHALT AUF OFFENER STRASSE! – BUSFAHRER BEI FEIGEM ANGRIFF AUF BASKETBALLFANS IN ITALIEN GETÖTET!

Es ist eine Tat, die Italien erschüttert – und ganz Europa fassungslos macht! Was als fröhliche Rückfahrt nach einem sportlichen Erfolg begann, endete in einem blutigen Drama: Bei einem hinterhältigen Angriff auf Fans des Zweitligisten Pistoia Basket wurde am Sonntagabend ein unschuldiger Busfahrer getötet. Wie italienische Medien berichten, schleuderten Unbekannte bei der Ortschaft Contigliano, unweit von Rieti, Ziegelsteine und andere schwere Gegenstände auf die Frontscheibe des Fanbusses. Die gewaltige Wucht der Attacke zertrümmerte das Sicherheitsglas – ein Ziegelstein traf den Beifahrer frontal am Kopf. Der Mann starb noch am Tatort.

Der Schock sitzt tief, die Fragen sind zahlreich. Zuvor hatte das Team von Pistoia Basket auswärts bei Sebastiani Rietimit 88:73 gewonnen – ein sportlicher Triumph, der zum Albtraum wurde. Nach Spielende setzte sich der Buskonvoi in Bewegung, zunächst eskortiert von der Polizei, um mögliche Zusammenstöße zwischen den Fangruppen zu verhindern. Doch als die Einsatzkräfte den Bus außer Sichtweite verloren, passierte das Unfassbare: In der Dunkelheit lauerten Angreifer, offenbar Rieti-Anhänger, am Straßenrand der Staatsstraße. Sie warteten auf den Moment, zuzuschlagen – und verwandelten die Rückfahrt in eine Todesfalle.

Bei dem Opfer handelt es sich laut RAI um Raffaele Marianella (†65), einen erfahrenen Fahrer, der erst seit wenigen Monaten im Dienst stand. Kollegen und Mitreisende stehen unter Schock. Noch in der Nacht nahm die Polizei in Rieti mehrere Verdächtige fest, um sie zu verhören – doch bislang gibt es keine konkreten Festnahmen. Die Ermittler gehen von einer geplanten Tat aus, möglicherweise als Racheaktion rivalisierender Fans. Italiens Medien sprechen von einem „Angriff auf die Menschlichkeit“ – einem Gewaltakt, der das Land an seine dunkelsten Fußball- und Basketball-Randale erinnert. Während die Sportwelt trauert, fordert die Öffentlichkeit nun Konsequenzen: Wie konnte es so weit kommen – und warum war kein Schutz mehr da, als es wirklich darauf ankam?