Büchen/Witzeeze Verdacht eines Tötungsdeliktes durch Ehemann!

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Samstagmorgen (28.09.2024) wurde am Waldrand bei Büchen der Leichnam einer Frau aufgefunden. Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes haben die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann vorläufig festnehmen.

Gegen 08:45 Uhr stellte sich ein 59 Jahre alter Mann der Polizei in Büchen und teilte mit, dass er seine Frau getötet habe. Daraufhin konnten die alarmierten Beamten nahe eines Spazierweges am Waldrand zwischen Büchen und Witzeeze den Leichnam einer Frau feststellen. Der Einsatzort wurde abgesperrt. Spezialisten der Spurensicherung sichern zur Stunde Spuren und Hinweise am Fundort des Leichnams.

Zeugen, die am Samstagmorgen Knallgeräusche in Tatortnähe wahrnahmen sowie Verletzungen deuten darauf hin, dass die Frau durch eine Schussabgabe mittels einer Waffe getötet worden sein könnte.

Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem Leichnam um die 55 Jahre alte getrennt lebende Ehefrau des 59-jährigen Mannes handelt. Der Leichnam wurde zur eindeutigen Identifizierung und Feststellung der Todesursache der Rechtsmedizin zugeführt.

Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes hat die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wurde der 59-jährige Mann vorläufig festgenommen und soll jetzt auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.







