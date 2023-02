Büdingen: Mann (65) tötet Lebensgefährtin (63) brutal!

Am Montagabend (20.02.2023) kam es in der Büdinger Thiergartenstraße zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 63 Jahre alten, deutschen Staatsangehörigen. Ihr Lebensgefährte steht im dringenden Verdacht, dieser nach einem vorangegangenen, zunächst verbalen Streit derart schwere Verletzungen zugefügt zu haben, dass die 63-Jährige noch vor Ort verstarb.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungen nahmen Polizeibeamte den 65-jährigen, deutscher Staatsangehörigen in der Nacht vorläufig fest. Dieser soll auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Dienstag (21.02.2023) dem Haftrichter vorgeführt werden. Derzeit macht der Beschuldigte von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Staatsanwaltschaft in Gießen ordnete noch in der Nacht die Obduktion des Leichnams an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Dienstagnachmittag (21.02.2023) die Vorführung des 65-jährigen Beschuldigten bei Gericht.

Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des vollendeten Totschlags.

Die umfangreichen Ermittlungen zum Tatablauf und den genauen Tathintergründen dauern an.

Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.