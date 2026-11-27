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Buenos Aires – Schluss mit der Notenpresse für den Staat: Argentiniens Abgeordnetenkammer hat am Donnerstag die Reform der Satzung der Zentralbank BCRA endgültig verabschiedet. Mit 141 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und bei 99 Enthaltungen billigte sie die vom Senat geänderte Fassung. Die Notenbank darf dem Finanzministerium, den Provinzen und Kommunen künftig weder Kredite noch Vorschüsse gewähren und keine neuen Staatsanleihen direkt kaufen. Ihr vorrangiger Auftrag: den Wert des Peso zu erhalten. Präsident Javier Milei feiert das als Ende von Jahrzehnten der „Plünderung“ – musste aber Abstriche hinnehmen.

Stand: 11:52 Uhr MEZ

Beschlossen wurde ein Gesetz, kein Dekret: eine Änderung der Carta Orgánica, also des Grundgesetzes der Zentralbank. Milei hatte das Vorhaben am 30. Juli in einer landesweiten Fernsehansprache vorgestellt. Die Abgeordnetenkammer gab im August die erste Zustimmung, der Senat billigte den Entwurf im September mit 46 zu 22 Stimmen, änderte aber die Regeln für die Führungsspitze. Laut Clarín unterstützten neben Mileis Partei La Libertad Avanza unter anderem PRO, UCR und Abgeordnete aus den Provinzen; Peronisten und Linke enthielten sich. Gegenstimmen hätten nichts gebracht: Um die ursprüngliche Fassung wiederherzustellen, hätte Milei eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. In Kraft tritt das Gesetz mit der Verkündung im Amtsblatt.

Laut Forbes Argentina verbietet die Reform die direkte und indirekte Finanzierung des öffentlichen Sektors: keine neuen „Adelantos transitorios“, keine Käufe neu ausgegebener Staatsanleihen am Primärmarkt, keine neuen sogenannten Letras Intransferibles mehr, mit denen der Staat Dollar aus den Reserven gegen Schuldscheine bekam. Was der Staat der Zentralbank bereits schuldet, bleibt aber bis zur Tilgung bestehen. Gewinne darf die BCRA nur noch überweisen, wenn sie tatsächlich erwirtschaftet und nicht bloß Buchgewinne aus einem steigenden Dollar oder Goldpreis sind; der Staat muss das Geld zur Schuldentilgung verwenden. Gestrichen wurden die 2012 unter Cristina Kirchner eingeführten Ziele Beschäftigung und Entwicklung.

Umstritten ist ein Punkt, den der Spiegel nicht erwähnt: Die Zentralbank darf ihre internationalen Reserven, einschließlich Gold, künftig als Sicherheit für Kredite im Ausland einsetzen. Kritiker in der Opposition sehen darin ein Risiko für den Notgroschen des Landes. Nachgeben musste Milei bei der Führung: Statt einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern entscheidet über Berufung und Abberufung der Direktoren nun allein der Senat mit absoluter Mehrheit.

Der Hintergrund ist die chronische Inflation, die über Jahrzehnte auch durch Gelddrucken für Haushaltslöcher befeuert wurde. Laut Statistikamt INDEC lag die Teuerung im Oktober bei 2,2 Prozent zum Vormonat und 33,1 Prozent im Jahresvergleich. Milei, der im Wahlkampf noch die Abschaffung der Zentralbank versprochen hatte, setzt seit Amtsantritt auf Haushaltsüberschüsse und die Kettensägen-Politik, über die wir bereits berichtet haben. Zugleich legen INDEC-Daten laut Spiegel nahe, dass Argentinien in eine technische Rezession gerutscht ist; offiziell lässt sich das erst mit den Quartalszahlen Mitte Dezember feststellen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Notenbank, die nicht für den Staat druckt, ist kein radikales Experiment, sondern in vielen Ländern Normalität. Dass Argentinien das erst jetzt gesetzlich festschreibt, sagt viel über die Geschichte des Landes.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Gesetz ist nur so stark wie der Wille, es einzuhalten. Künftige Regierungen können es mit eigener Mehrheit wieder ändern. Der eigentliche Test kommt, wenn die nächste Krise die Kassen leert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Reserven samt Gold als Pfand für Auslandskredite dienen dürfen, verdient mehr Aufmerksamkeit als der Jubel aus dem Präsidialamt. Disziplin bei der Notenpresse und neue Hintertüren bei den Reserven passen schlecht zusammen.

Geldwert schützen statt Gelddrucken – Deutschland sollte genau hinschauen!

Quellen:

Clarín – Diputados convirtió en ley la reforma del Banco Central, 26.11.2026: https://www.clarin.com/politica/modificaciones-impuestas-senado-diputados-convirtio-ley-reforma-banco-central_0_mPFvbxyRT7.html

INDEC – Índice de precios al consumidor, Oktober 2026: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_11_269335F5BA6B.pdf

Forbes Argentina – El Congreso aprobó la reforma del Banco Central, 26.11.2026: https://www.forbesargentina.com/today/el-congreso-aprobo-reforma-banco-central-prohibe-financiamiento-tesoro-n103387

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