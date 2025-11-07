BÜRGER 2. KLASSE! Kein Geld für Obdachlose aber Millionen für Migranten!

So geht Wien mit den Schwächsten um! Während in der Hauptstadt die weihnachtlichen Lichterketten funkeln und Politiker warme Reden halten, frieren Obdachlose in den Winter-Notquartieren – ohne warmes Mittagessen. Ausgerechnet dort, wo Menschen Zuflucht vor der Kälte suchen, wird nun gespart: am Essen, an der Würde, an der Menschlichkeit. Für viele Betroffene ist die warme Mahlzeit der letzte Anker in einem rauen Alltag – doch die Stadt Wien dreht sprichwörtlich den Suppentopf zu.

Gleichzeitig fließen Millionenbeträge in andere Kanäle. Die Stadt investiert Jahr für Jahr enorme Summen in die Unterstützung von Migranten – mit Integrationsprogrammen, Sprachkursen, Wohnhilfen. Und währenddessen? Bleiben Einheimische, die am Rand der Gesellschaft stehen, buchstäblich auf der Straße. Kritiker sprechen von einem „sozialpolitischen Skandal“, von einer Zwei-Klassen-Moral, die das Vertrauen in die Gerechtigkeit der Stadtverwaltung zerrüttet. Wer hier geboren ist und Hilfe braucht, scheint plötzlich weniger zu zählen.

Empörung in der Bevölkerung wächst. Bürgerinitiativen schlagen Alarm, Hilfsorganisationen fordern Sofortmaßnahmen – doch aus dem Rathaus kommt bisher nur Schweigen. Der Eindruck verfestigt sich: Wien lässt seine Ärmsten im Stich. Während über Inklusion und Humanität gesprochen wird, erfahren die Obdachlosen eine bittere Realität. Der Sozialstaat, auf den man so stolz war, zeigt Risse – und die wärmende Suppe wird zum Symbol einer verfehlten Prioritätensetzung. Was bleibt, ist Kälte – auf dem Teller und im politischen Gewissen.